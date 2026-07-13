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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خطر على الصحة.. محافظ بورسعيد يوافق على إيقاف تشغيل مطعم شهير

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد
محمد الغزاوى
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وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، على إيقاف تشغيل أحد المطاعم الكبرى بنطاق المحافظة، وذلك استنادًا إلى المذكرة المعروضة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي كشفت نتائج المرور التفتيشي عن رصد عدد من المخالفات والاشتراطات الصحية غير المستوفاة، بما يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة.

القرار يأتي في إطار تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية وحماية صحة المواطنين

وأوضح أن القرار يأتي في إطار الحرص على حماية صحة المواطنين، والتأكد من التزام جميع المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلكين.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية المختصة لتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية بمختلف أنحاء المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن تقديم غذاء آمن والحفاظ على الصحة العامة

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد سلامة الغذاء

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