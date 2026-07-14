معًا نحافظ على بورسعيد.. المسطحات الخضراء رئة المدينة الباسلة

اكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد أن الحدائق العامة والمساحات الخضراء تمثل رئة المدينة ومتنفسًا طبيعيًا للمواطنين، ومكانًا آمنًا للترفيه وقضاء أوقات ممتعة للأسر والأطفال.

معًا نحافظ على بورسعيد.. المسطحات الخضراء رئة المدينة.. فلنحافظ عليها

وأهاب محافظ بورسعيد بالمواطنين ضرورة الحفاظ على المسطحات الخضراء والأشجار والزهور، وعدم إتلافها أو السير فوقها أو إلقاء المخلفات داخل الحدائق والمتنزهات، بما يضمن استمرارها في أداء دورها الجمالي والبيئي، والحفاظ على ما تشهده المحافظة من أعمال تطوير وتجميل.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أن الحفاظ على الحدائق والمساحات الخضراء مسؤولية مشتركة، داعيًا جميع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في حماية هذه المكتسبات الحضارية، لتظل بورسعيد مدينة نظيفة وجميلة تليق بأبنائها وزائريها.