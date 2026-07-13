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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 915 كجم أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك في بورسعيد

ضبط 1588 لتر مشروبات غازية مجهولة تاريخ الإنتاج وإعدام 39 لتر مشروبات و134 كجم أغذية متغيرة الخواص
ضبط 1588 لتر مشروبات غازية مجهولة تاريخ الإنتاج وإعدام 39 لتر مشروبات و134 كجم أغذية متغيرة الخواص
محمد الغزاوى
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واصلت الإدارة الوقائية بمديرية الشؤون الصحية فى محافظة بورسعيد إدارة مراقبة الأغذية تنفيذ حملاتها المكثفة خلال الفترة من 9 يونيو وحتى 30 يونيو 2026، للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة بالأسواق ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين

وأسفرت الحملات عن ضبط 915 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة شملت (أرز أبيض، فراولة مجمدة، بطاطس برينجلز، كفتة، حواوشي، شوكولاتة) لانتهاء صلاحيتها أو لمخالفتها للمواصفات القياسية، كما تم ضبط 1588 لترًا من المشروبات الغازية بطعم المانجو لاحتوائها على ألوان صناعية مجهولة وسهولة محو تاريخ الإنتاج، إلى جانب إعدام 39 لترًا من المشروبات و134 كيلوجرامًا من الأغذية لتغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك.

ضبط 1588 لتر مشروبات غازية مجهولة تاريخ الإنتاج وإعدام 39 لتر مشروبات و134 كجم أغذية متغيرة الخواص

وفي مجال الرقابة على المنشآت الغذائية، تم تحرير 67 محضرًا، من بينها 32 محضرًا لعدم حمل العاملين شهادات صحية، و32 محضرًا لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية، بالإضافة إلى 5 محاضر لوجود أغذية منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات القياسية، فضلًا عن تحرير عدد من المحاضر لمخالفة القرار رقم 33 لسنة 1957 الخاص بالباعة الجائلين.

كما شملت الحملات سحب عينات من الخضروات والفاكهة للتأكد من خلوها من المبيدات والمعادن الثقيلة والبكتيريا المسببة للأمراض، وسحب عينات من الأغذية المعروضة بالأسواق وإرسالها للمعمل المشترك لتحليلها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب المرور على مطابخ المستشفيات وسحب عينات منها للتأكد من سلامة الأغذية ومطابقتها للمواصفات، ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية استمرار تكثيف الحملات الرقابية بمختلف أنحاء المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، في إطار الحفاظ على الصحة العامة وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.

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