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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لمخالفات صحية.. محافظ بورسعيد يوافق على إيقاف تشغيل مخبز في حي الزهور

محافظ بورسعيد: لا تهاون مع أي منشأة تهدد صحة المواطنين وسلامة الغذاء خط أحمر
محافظ بورسعيد: لا تهاون مع أي منشأة تهدد صحة المواطنين وسلامة الغذاء خط أحمر
محمد الغزاوى
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وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على إيقاف تشغيل أحد المخابز بنطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد، وذلك عقب عرض تقرير رقابي تضمن رصد مخالفات جسيمة تمثل خطرًا على الصحة العامة.

وأوضح التقرير، الصادر عقب مرور لجنة مختصة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن أعمال التفتيش أسفرت عن رصد وجود حشرات وآثار قوارض داخل المنشأة وبجوار أماكن ومعدات تجهيز وتداول الغذاء، وهو ما يمثل خطرًا مباشرًا على سلامة الغذاء.

محافظ بورسعيد: لا تهاون مع أي منشأة تهدد صحة المواطنين وسلامة الغذاء خط أحمر

كما كشفت أعمال التفتيش عن عدد من المخالفات الأخرى، من بينها عدم إحكام غلق المنشأة، وسوء التهوية والإضاءة، ووجود صدأ وكسور بالأسطح والمعدات، وعدم نظافة بعض أماكن التجهيز، وعدم الالتزام باشتراطات التخزين السليم، وعدم تحقيق درجات التبريد المطلوبة، إلى جانب عدم توافر وسائل مكافحة الآفات، وعدم حمل جميع العاملين للشهادات الصحية، وعدم الالتزام بارتداء الملابس الوقائية، فضلًا عن نقص تجهيزات غسل الأيدي والتخلص الآمن من المخلفات

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أن الدولة تولي ملف سلامة الغذاء اهتمامًا بالغًا، وأن الحفاظ على صحة المواطنين يأتي في مقدمة أولويات الأجهزة التنفيذية، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي منشأة يثبت مخالفتها للاشتراطات الصحية أو تعرض سلامة المواطنين للخطر.

وأضاف أن الحملات الرقابية ستتواصل بشكل دوري ومكثف على جميع المنشآت الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، لضمان الالتزام بالمعايير الصحية وتوفير غذاء آمن للمواطنين

وبناءً على نتائج التفتيش، تم اتخاذ قرار بإيقاف تشغيل المخبز حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار الحملات الرقابية على جميع المنشآت الغذائية، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات تمثل تهديدًا للصحة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان توفير غذاء آمن للمواطنين.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد سلامة الغذاء

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