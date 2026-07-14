خلاف على ملكية شقة.. مشاجرة بالأسلحة النارية وسقوط مصابين فى بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بإستخدام الأسلحة النارية والبيضاء ببورسعيد.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لقسم شرطة الضواحى من إحدى المستشفيات بإستقبالها 3 مصابين "إثر مشاجرة بدائرة القسم" وتبين حدوث المشاجرة بين طرف أول: (7 أشخاص "لهم معلومات جنائية" ، أحدهم مصاب بطلق نارى وتم حجزه بإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم)، وطرف ثان: (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، أحدهم مصاب بجرح قطعى)، لخلافات بينهم حول ملكية شقة سكنية بذات الدائرة، تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء نتج عنها الإصابات المشار إليها، وكذا إصابة طفلة بطلق نارى "تصادف مرورها بمحل الواقعة" وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.





أمكن ضبط طرفى المشاجرة (عدا متهمين هاربين .. جارى ضبطهما) وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة النارية والبيضاء المستخدمة فى التعدى.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليها لذات الخلاف.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





