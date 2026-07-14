القبض على المتهم بسرقة أسلاك كهربائية من داخل منزل ببورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة أسلاك كهربائية من داخل منزله ببورسعيد.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 10/ الجارى تبلغ لقسم شرطة المناخ من والد القائم على النشر (مقيم بدائرة القسم) ، بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالدلوف إلى شقته السكنية "تحت الإنشاء" الكائنة بدائرة القسم من خلال إحدى النوافذ وسرقة الأسلاك الكهربائية.





أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأضاف بقيامه ببيع الأسلاك الكهربائية لعميله سيىء النية (تاجر خردة "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) "أمكن ضبطه"، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





