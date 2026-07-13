كيف أجبر قضاء ألمانيا مايكروسوفت على إعادة مكتبة ألعاب إكس بوكس المحذوفة؟

في حكم تاريخي يغير خارطة حقوق الملكية الرقمية في قطاع الألعاب، نجح لاعب ألماني في الفوز بدعوى قضائية كبرى ضد شركة مايكروسوفت (Microsoft)، بعد قيام الشركة بإغلاق حسابه وحرمانه من الوصول إلى مكتبة ألعاب إكس بوكس الرقمية الخاصة به والتي أنفق عليها آلاف الدولارات.

خلفية النزاع وحظر حساب إكس بوكس

بدأت الأزمة عندما تعرض حساب اللاعب "موريتس" (Moritz) للحظر والإغلاق المفاجئ من قبل شركة مايكروسوفت بدعوى انتهاك شروط الخدمة.

ونتيجة لهذا الحظر، فقد اللاعب بشكل فوري إمكانية الوصول إلى كامل مكتبة ألعاب إكس بوكس الرقمية والمحتويات الإضافية التي اشتراها قانونيًا على مدار سنوات، مما منعه من تشغيل الأجهزة التي يملكها.

تحرك قضائي حاسم ضد العقد الرقمي

ورفضًا لخسارة ممتلكاته الرقمية، لجأ اللاعب إلى القضاء الألماني بمساعدة هيئة حماية المستهلك.

وجادل دفاع اللاعب بأن حرمان المستخدم من استخدام السلع الرقمية التي دفع قيمتها بالكامل يعد إجراءً تعسفيًا وغير قانوني، حتى لو كان الحساب نفسه قد انتهك معايير المجتمع أو شروط الاستخدام الافتراضية للشركة.

قرار المحكمة الألمانية والتعويض الكامل

وأصدرت المحكمة الإقليمية حكمًا باتًا ألزم مايكروسوفت بالتراجع عن قرارها فورًا، وإعادة تفعيل الحساب لتمكين اللاعب من استعادة مكتبة ألعاب إكس بوكس الخاصة به بشكل كامل.

واعتبر القضاء أن بنود اتفاقية الخدمة التي تمنح الشركات الحق في مصادرة المشتريات الرقمية للمستهلكين باطلة قانونًا وتتعارض مع تشريعات حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي.

أبعاد الحكم على مستخدمي المحتوى الرقمي

ويفتح هذا الانتصار القضائي الباب لإعادة النظر في مفهوم "شراء" الألعاب والمحتويات الرقمية عالميًا؛ إذ يضع حدًا لسيطرة الشركات التكنولوجية الكاملة على حسابات المستخدمين.

ويؤكد الحكم أن للمستهلك الحق في الاحتفاظ بالمنتجات الرقمية التي اشتراها بماله الخاص، وأن الحظر الرقمي لا يعني مصادرة ممتلكات المستخدم.