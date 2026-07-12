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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تبدأ جلب ميزات Windows 11 الحصرية إلى نظام Windows 10 عبر حاويات WSL

مايكروسوفت
مايكروسوفت
احمد الشريف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أطلقت شركة مايكروسوفت الأمريكية تحديثاً برمجياً استثنائياً يستهدف دعم بيئات العمل البرمجية وتمديد صلاحيات التشغيل للأنظمة السابقة.

 وأكدت التقارير الفنية الصادرة اليوم لعام 2026، بدء دفق ميزة هندسية جديدة تتيح تشغيل الميزات والوظائف الحصرية لنظام "ويندوز 11" (Windows 11) مباشرة داخل بيئة نظام "ويندوز 10" (Windows 10)، وذلك من خلال الاعتماد على حاويات نظام ويندوز الفرعي للينكس "WSL Containers" والمخصصة حصرياً للمطورين ومحترفي هندسة السوفت وير، صامتاً ومن قلب خطوط الحوسبة المتقدمة.

تفكيك البنية التحتية لحاويات "WSL"  

تستهدف السياسة التشغيلية الجديدة لعملاق البرمجيات سحق الحواجز البرمجية بين أجيال أنظمتها وتوفير بيئة اختبار موحدة للمبرمجين دون إجبارهم على ترقية العتاد؛ وتمنح هندسة النظام لعام 2026 حاويات "WSL" صلاحية محاكاة النواة المحدثة بنسبة استقرار واجهي بلغت 100%، مما يتيح للمستهلكين من قطاع المطورين تسييل واختبار أدوات الذكاء الاصطناعي والمكتبات البرمجية الحديثة الخاصة بويندوز 11 على منصاتهم القديمة بمرونة تامة وبدون أي ارتباك في شفرات النظام.

بروتوكولات التوجيه المعماري 

تمنح مايكروسوفت اللوحة الأم للحواسب رقع تصحيح معاصرة تتولى أتمتة إدارة حزم البيانات الافتراضية المتبادلة بين الحاويات والنظام المضيف في أجزاء من الثانية.

وحرص مبرمجو الشفرات النواتية لعام 2026 على تهيئة بروتوكولات حوسبة مرنة تضمن تقنين سحب الطاقة من المعالج الرئيسي أثناء تشغيل الحاويات المعقدة، مما يحمي المعالج من السخونة المفرطة اللحظية، ويصون متانة العتاد الفيزيائي والأجهزة المحمولة من النزيف الحراري للبطاريات.

انفراجة عملية يتابعها قطاع التكنولوجيا  

تفتح الخطوة اللوجستية المحدثة لجلب ميزات الأنظمة المتقدمة آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها سوق المحمول والحواسب بقطاع التجزئة في مصر لعام 2026. 

ويرى مراجعو البرمجيات محلياً أن دمج الحاويات الافتراضية يمثل حلًا عبقرياً ومنظماً تترقبه فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يعتمدون على أجهزة متوسطة العتاد لتسييل مشاريعهم الرقمية وحملاتهم بالأسواق المحلية بقوة وحصانة السوفت وير المعاصر وبدون أي تعقيد واجهي.

مايكروسوفت شركة مايكروسوفت Windows 10 Windows

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