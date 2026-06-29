مايكروسوفت توسع رسميا مزايا الذكاء الاصطناعي الفائق في نظام "ويندوز"

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية رسمياً عن إطلاق حزمة موسعة من الأدوات المعتمدة على خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل بيئة تشغيل نظام ويندوز.

وفجرت التقارير البرمجية لعام 2026 دلالات قاطعة على نية عملاق البرمجيات دمج الميزات الذكية بعمق داخل النواة التشغيلية، مستهدفة تبسيط إدارة المهام اليومية بدون مقدمات معقدة، مما يمنح المستهلكين والمطورين منظومة حوسبة معاصرة وفائقة النضج الرقمي.

​تفكيك القدرات العصبية المحدثة

​تستهدف الترقيات البرمجية المحدثة من مايكروسوفت سحق الأساليب التقليدية لإدارة الملفات والإنتاجية المكتبية عبر جيل جديد من المساعد الذكي "Copilot"؛ وتمنح الأكواد المستحدثة لعام 2026 نظام ويندوز صلاحية أتمتة صياغة الجداول الفنية، وتلخيص دفق النصوص الكثيفة، وتحرير المواد البصرية بنسبة كفاءة واستقرار بلغت 100%، لتتخلى المنصة عن نمط الأوامر الجافة وتنتقل بالكامل إلى فهم لغة البشر وصيانة الخصوصية المحلية للمستخدم.

​بروتوكولات حوسبة معاصرة لحماية عتاد الحواسب

​تمنح مايكروسوفت النظم الذكية المدمجة شفرات معالجة خفيفة ومبرمجة لضمان عدم إجهاد القطع الفيزيائية للحواسب الشخصية والمكتبية؛ وحرص مصممو الأكواد بوادي السيليكون على تهيئة بروتوكولات حوسبة عصبية تتولى أتمتة توزيع العمليات التشغيلية في أجزاء من الثانية بين المعالج المركزي والمسرعات العتادية، مما يحمي اللوحة الأم للوحدات المضيفة من السخونة المفرطة اللحظية، ويمنع النزيف الحراري لكيميائيات خطوط الطاقة صامتاً.

​ارتياح واسع في قطاع التجزئة

و​تفتح التوسعات التكنولوجية المتلاحقة لعملاق البرمجيات آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها قطاع الاتصالات ومراجعو الهاردوير في مصر لعام 2026.

ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن دمج ميزات الذكاء الاصطناعي يمثل حلاً عبقرياً ومنظماً يلبي احتياجات فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يعتمدون على بيئات ويندوز لإدارة وتسييل مشاريعهم الرقمية بالأسواق المحلية بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.