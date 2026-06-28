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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تمدد رسميا الدعم الأمني لنظام ويندوز 10 لعام إضافي

مايكروسوفت
مايكروسوفت
احمد شريف

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية عملاق البرمجيات عن قرار استراتيجي حاسم يحمل أنباءً سارة للملايين من أصحاب الحواسب الشخصية والمكتبية. 

وأكدت الشركة لعام 2026 تمديد فترة الدعم الفني والأمني الرسمي لنظام التشغيل الأكثر انتشاراً "ويندوز 10" (Windows 10) لعام إضافي، مستهدفة منح الشركات والمستخدمين الأفراد مهلة كافية لتحديث عتاد أجهزتهم والانتقال المرن نحو الإصدارات الأحدث دون مواجهة مخاطر سيبرانية مفاجئة.

تفكيك التحديثات الأمنية واستمرار تدفق  

تستهدف السياسة البرمجية المعدلة من مايكروسوفت سحق مخاوف الثغرات الأمنية التي كانت تهدد الأنظمة القديمة عقب الموعد النهائي السابق لإيقاف الدعم. 

وتمنح هذه الهدنة التقنية المحدثة لعام 2026 نظام "ويندوز 10" صلاحية أتمتة استقبال رقع الحماية الفورية وسد الفجوات البرمية صامتاً وبنسبة استقرار بلغت 100%، مما يضمن صيانة الهوية الرقمية للمستخدمين وحظر دفق البرمجيات الخبيثة التي تحاول استغلال الشفرات النواتية القديمة.

بروتوكولات معالجة خفيفة لحماية معالجات الحواسب

تمنح مايكروسوفت حزم التحديثات الأمنية القادمة معمارية مرنة تتوافق مع عتاد الأجهزة المتوسطة والقديمة لضمان عدم إجهاد المكونات الفيزيائية. 

وحرص مبرمجو الأكواد بوادي السيليكون على تهيئة رقع الأمان لتتولى أتمتة الفحص والتحقق في الخلفية وفي أجزاء من الثانية دون استهلاك مكثف لموارد اللوحة الأم، مما يحمي المعالج المركزي من السخونة المفرطة اللحظية، ويمنع النزيف الحراري لكيميائيات خطوط الطاقة بمخارج الحواسب المحمولة.

ارتياح برمي واسع يتابعه قطاع التجزئة 

تفتح مهلة الدعم الإضافية لنظام ويندوز آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها قطاع الاتصالات ومراكز الصيانة في مصر لعام 2026؛ ويرى خبراء البرمجيات محلياً أن هذا القرار يمثل حلًا عبقرياً ومنظماً تترقبه فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر، والذين يعتمدون على استقرار السوفت وير لإدارة مشاريعهم الرقمية المعاصرة بالأسواق المحلية بسلاسة، وتجنب الاضطرار لشراء حواسب جديدة بأسعار مرتفعة.

يبرهن تراجع مايكروسوفت وتمديدها لدعم ويندوز 10 لعام 2026 على أن حسم الريادة في فضاء نظم التشغيل غادر فخخ فرض الترقية القسرية ليرتكز في عمق صيانة واستدامة أمن البيئة الافتراضية وتسهيل الوظائف البشرية اليومية.

ومع استمرار عمل سيرفرات التحديث السحابية، يثبت قطاع التكنولوجيا أن التناغم بين نقاء الأكواد وحفظ استقرار ميزانيات المستهلكين هو خط الدفاع الأول لحفظ النفوذ الاستراتيجي للمؤسسة عالمياً ومحلياً.

مايكروسوفت Windows 10 ويندوز 10

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