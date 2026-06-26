أخبار التكنولوجيا | مايكروسوفت ترفع أسعار أشهر أجهزتها.. قيود تحاصر أقوى نموذج من OpenAI .. إصدارات وأسعار GTA 6

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أبل ترفع أسعار أجهزة ماك وآيباد عالميا



رفعت شركة أبل Apple، أسعار عدد من أجهزة ماك وآيباد، في ظل أزمة عالمية متفاقمة في إمدادات شرائح الذاكرة والتخزين، والتي تعود إلى الطلب المتزايد الناتج عن التوسع الكبير في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ووفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج".

أفاد تقرير لموقع The Information، بأن شركة OpenAI لن تطلق نموذجها الجديد GPT-5.6 بالطريقة المعتادة، إذ تعتزم إتاحته في البداية لمجموعة محدودة من الشركاء المقربين، بناء على توجيهات من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل إطلاقه على نطاق أوسع لاحقا.



بعد قفزة آبل.. مايكروسوفت ترفع أسعار أشهر أجهزتها



أعلنت شركتا آبل ومايكروسوفت رفع أسعار عدد من أبرز منتجاتهما، في ظل الارتفاع الحاد في تكلفة شرائح الذاكرة والتخزين، مدفوعا بالطلب المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات حول العالم.





تسريب يكشف مفاجأة صادمة.. Galaxy Z Flip 8 آخر هاتف صدفي من سامسونج



تستعد شركة سامسونج Samsung، للكشف عن هاتفها القابل للطي الجديد Galaxy Z Flip 8 خلال الشهر المقبل، إلى جانب هواتف Galaxy Z Fold 8 وGalaxy Z Fold 8 Ultra، وسط تقارير تشير إلى أن هذا الإصدار قد يكون الأخير في سلسلة هواتف “Flip” الشهيرة.





كشفت شركة الأمن السيبراني كاسبرسكي Kaspersky، عن حملة برمجيات خبيثة جديدة تستهدف مستخدمي إصداري واتساب WhatsApp Desktop وWhatsApp Web عبر إرسال ملفات ضارة من خلال الرسائل المباشرة، في هجوم يعتمد على أساليب احتيال متقدمة لاستغلال ثقة المستخدمين.

كشفت شركة روكستار جيمز Rockstar Games، رسميا عن تسعير لعبتها المنتظرة Grand Theft Auto VI، والتي ستأتي بسعر مرتفع يعكس طموح المشروع وحجمه الضخم، وذلك مع فتح باب الطلب المسبق بالفعل أمام اللاعبين.

مع الارتفاع الكبير في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وزيادة الطلب العالمي على رقائق المعالجة خلال العام الماضي، شهدت العديد من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية ارتفاعا ملحوظا في أسعارها، بما في ذلك أجهزة الحواسيب المحمولة.

كشفت شركة أوبو Oppo، رسميا عن سلسلة هواتفها الجديدة Reno 16 في عدد من الأسواق العالمية، والتي تضم ثلاثة طرازات هي: Reno 16 Pro 5G وReno 16 5G وReno 16 F 5G، حيث يستهدف كل إصدار فئة سعرية مختلفة مع اختلافات في الأداء والكاميرات والبطارية وخصائص الاتصال.

