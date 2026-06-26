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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن إصدارات وأسعار GTA 6 رسميا

GTA 6
GTA 6
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة روكستار جيمز Rockstar Games، رسميا عن تسعير لعبتها المنتظرة Grand Theft Auto VI، والتي ستأتي بسعر مرتفع يعكس طموح المشروع وحجمه الضخم، وذلك مع فتح باب الطلب المسبق بالفعل أمام اللاعبين.

سيبلغ سعر النسخة القياسية من اللعبة 79.99 دولارا، بينما تأتي نسخة Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition بسعر 99.99 دولارا. وتتضمن هذه النسخة مجموعة حصرية من المحتويات الإضافية مثل المركبات والأسلحة والملابس الفاخرة.

وذلك إلى جانب عناصر مرتبطة بالقصة تركز على الشخصيتين الرئيسيتين الجديدتين “Jason” و“Lucia”، ما يعزز تجربة العالم المفتوح الغامر الذي تدور أحداثه في مدينة Vice City وما بعدها.

وقد بدأت الطلبات المسبقة حاليا عبر المتاجر الرقمية مثل متجر بلايستيشن ومتجر مايكروسوفت، إضافة إلى عدد من المتاجر المختارة. 

وسيتمكن من يقوم بالحجز المسبق من تحميل لعبة GTA 6، مسبقا اعتبارا من 12 نوفمبر، أي قبل أسبوع كامل من الإطلاق الرسمي في 19 نوفمبر 2026 على أجهزة PS5 وXbox Series X/S، بهدف تقليل الضغط على الخوادم يوم الإطلاق.

 GTA 6

كما ستتوفر النسخ الفيزيائية في نفس التاريخ، لكن مع تغيير لافت، حيث ستحتوي العلب على رموز تحميل رقمية بدلا من الأقراص التقليدية، في إشارة إلى التحول المتزايد نحو التوزيع الرقمي للألعاب الضخمة.

ويأتي هذا التسعير بعد أشهر من التكهنات، حيث توقع محللون أن تختبر شركة روكستار نطاق 80 إلى 100 دولار نظرا لضخامة التطوير والتكلفة الإنتاجية العالية. 

وكحافز إضافي، سيحصل من يقوم بالحجز المسبق على حزمة Vintage Vice City Pack، بينما يحصل المشترون الرقميون أيضا على اشتراك شهر واحد في خدمة GTA+.

وبعد أكثر من عقد من الانتظار، تبدو شركة روكستار واثقة من أن GTA VI ستكون أحد أضخم الإصدارات في تاريخ صناعة الألعاب، ومع فتح الطلبات المسبقة رسميا، أصبح بإمكان اللاعبين حجز نسختهم من أكثر الألعاب المرتقبة عالميا.

أسعار GTA 6 تحميل لعبة GTA 6 اصدرات GTA VI

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