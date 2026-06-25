OpenAI تكشف خطتها الكبرى .. ذكاء اصطناعي شخصي لكل إنسان على وجه الأرض

أعلنت شركة OpenAI، عن هدف جديد يتمثل في توفير ذكاء اصطناعي عام شخصي AGI لكل إنسان على وجه الأرض، في خطوة تعكس طموحات الشركة لتوسيع نطاق الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وجاء هذا الهدف ضمن ثلاثة أهداف استراتيجية جديدة كشفت عنها الشركة المدعومة من مايكروسوفت، في تدوينة مشتركة نشرها الرئيس التنفيذي لـ OpenAI سام ألتمان وكبير العلماء ياكوب باتشوكي.

وقال المسؤولان إن الشركة تسعى إلى "منح كل شخص على الأرض ذكاء اصطناعيا عاما شخصيا، بما يمكنه من الاستفادة من إحدى أكثر التقنيات التحويلية في تاريخ البشرية بالطريقة التي يختارها".

وتشمل الأهداف الأخرى التي أعلنت عنها OpenAI تطوير باحث آلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تسريع النمو الاقتصادي من خلال توظيف هذه التقنيات.

OpenAI

كما أكدت الشركة على أهمية التعامل بحذر مع المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، في موقف يتقاطع مع توجهات شركة أنثروبيك المنافسة، التي أعلنت مؤخرا عن خطط لعقد اجتماعات مع صناع السياسات والباحثين وشركات الذكاء الاصطناعي لمناقشة سبل الحد من المخاطر التي قد تشكلها هذه التكنولوجيا على البشرية.

وقال ألتمان وباتشوكي: "نحن متفائلون بالذكاء الاصطناعي لأننا نؤمن بقدرته على توسيع القدرات البشرية وتعزيز الازدهار، لكننا ندرك أيضا المخاطر المرتبطة به، ويجب أن تظل الأنظمة المتقدمة آمنة ومتوافقة مع الأهداف البشرية وخاضعة للسيطرة الإنسانية".

ودعا المسؤولان إلى إنشاء هيئة دولية تعنى بتنسيق وتنظيم جهود تطوير الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، مؤكدين أن التعاون الدولي ووضع معايير مشتركة للسلامة يمثلان جزءا أساسيا من الحد من المخاطر الكارثية المحتملة، خاصة في ظل تصاعد المنافسة التجارية والوطنية في هذا المجال.

وأضافا أن التنسيق بين الدول والجهات الفاعلة سيزداد أهمية مع استمرار تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مشددين على ضرورة العمل المشترك لضمان تطوير هذه التكنولوجيا بصورة آمنة ومسؤولة.