إغلاق Sora .. خطوة مفاجئة من Open AI تثير علامات استفهام

أفادت تقارير أن شركة OpenAI تعتزم إيقاف أداة Sora لتوليد الفيديو، بعد أقل من عامين على إطلاقها الذي لفت الانتباه واسع النطاق.

وكانت OpenAI قد أعلنت عن Sora في عام 2024 كوسيلة لإنشاء مقاطع فيديو واقعية انطلاقا من أوامر نصية بسيطة، ولاقت عروضها التوضيحية الأولى صدى كبيرا بسبب سرعة تحسن جودة الإنتاج.

OpenAI تعلن عن تقليص تركيزها على الفيديو وإيقاف تطوير أداة Sora



مع ذلك، لم يترجم هذا الزخم إلى نجاح طويل الأمد، وأعلنت الشركة الآن عن رغبتها في التراجع عن مشاريع توليد الفيديو والتركيز أكثر على مجالات مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي "الوكيلي" أو القادر على اتخاذ قرارات مستقلة.

إلا أن التوقف عن Sora لن يكون فوريا تماما، فبينما أشارت OpenAI إلى أنها ستوقف التطبيق وتقلص تطويره، لا يزال الإصدار الإلكتروني متاحا مؤقتا، ولم يتم تحديد موعد نهائي للإغلاق بعد، مما يشير إلى أن الأداة تمر بمرحلة انتقالية لم تعد أولوية، لكنها ليست خارج الخدمة بالكامل بعد.

ولا يقتصر الأمر على المنتج نفسه، إذ تتضمن التغييرات انسحاب الشركة من شراكة محتوى رئيسية مع The Walt Disney Company، والتي كانت قد أعلنت قبل عدة أشهر فقط.

وكانت الصفقة، التي يقدر حجمها بحوالي مليار دولار، ستتيح لمستخدمي Sora إنشاء فيديوهات بشخصيات ديزني الشهيرة.

وبحسب التقارير، لم تتقدم الصفقة بما يكفي لصرف أي مدفوعات، وقد فاجأ القرار شركة ديزني إلى حد ما، لكنها أكدت استمرار استكشاف شراكات الذكاء الاصطناعي الأخرى، مع مراقبة دقيقة لكيفية استخدام حقوق ملكيتها الفكرية.

قد يكون الأداء التجاري لـ Sora أحد العوامل المؤثرة، فرغم الضجة الأولية، حققت المنصة نحو 1.4 مليون دولار من الإيرادات العالمية داخل التطبيق—وهو رقم ضئيل نسبيا مقارنة بـ 1.9 مليار دولار التي حققها ChatGPT خلال فترة مماثلة.

كما كانت هناك مخاوف مستمرة بشأن مراقبة المحتوى، بما في ذلك الاستخدامات الخاطئة المتعلقة بالتزييف العميق، والمحتوى المحمي بحقوق النشر، والصور غير الموافقة عليها.

وفي الوقت نفسه، تصاعدت المنافسة في هذا المجال مع ظهور أدوات جديدة من شركات أخرى، ومع المخاطر القانونية المتزايدة وارتفاع تكاليف البنية التحتية، أصبح الاستمرار في تطوير Sora أقل قابلية للتبرير.