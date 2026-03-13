قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

OpenAI تفاجئ الجميع.. دمج Sora يجعل ChatGPT أكثر من مجرد دردشة

Sora
Sora
شيماء عبد المنعم

تواصل شركة OpenAI استراتيجيتها في بناء “التطبيقات الفائقة للذكاء الاصطناعي” عبر دمج أحدث نموذج فيديو لديها سورا Sora، مباشرة داخل منصة ChatGPT. 

وأفادت تقارير The Information أن هذه الخطوة تهدف إلى تجميع الأدوات متعددة الوسائط في واجهة واحدة، ما قد يغير بشكل كبير الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع إنتاج المحتوى المرئي.

دمج Sora نحو جمهور أعمال أوسع

يشير قرار دمج Sora في ChatGPT – المنتج الرئيسي الذي يستخدمه مئات الملايين من المستخدمين – إلى رغبة OpenAI في تجاوز سوق المحترفين في إنتاج الفيديو والتوجه نحو جمهور الأعمال العام. 

وكان Sora قد أطلق في سبتمبر 2025 كتطبيق مستقل، مقدما ميزات متقدمة للتحرير ومشاركة الفيديو على الشبكات الاجتماعية، ويبدو أن الشركة تتبع نفس استراتيجية DALL-E: دمج عميق للوصول العام مع الاحتفاظ بأداة مخصصة للمحترفين.

فوائد للأعمال والشركات

بالنسبة للقطاع التجاري، يسهل هذا الدمج خفض الحواجز أمام إنتاج الفيديو، فبدلا من إدارة اشتراكات متعددة والتنقل بين تطبيقات مختلفة، ستتمكن أقسام التسويق أو الاتصالات الداخلية من إنشاء محتوى فيديو ديناميكي داخل نفس المحادثة أو الموضوع الذي تكتب فيه النصوص والاستراتيجيات. 

تمثل هذه الخطوة ضربة للمنافسين، فبينما تعمل كل من “ميتا” و"جوجل" على تطوير نماذج الفيديو الخاصة بهما، إلا أن OpenAI تتمتع حاليا بـ قاعدة مستخدمين مؤسساتية وفية.

ChatGPT

التحديات والجدل

مع ذلك، تظل التحديات قائمة، خصوصا قضايا حقوق النشر ومصداقية المحتوى، فبينما يتيح Sora إنتاج محتوى مرئي مذهل، يراقب القطاع عن كثب كيفية تعامل OpenAI مع تصفية المحتوى المحمي.

ChatGPT كمركز للإبداع

رغم هذه الجدل، يعزز هذا الدمج موقع ChatGPT كمحور مركزي للاقتصاد الإبداعي الجديد، حيث يصبح الفيديو عنصرا طبيعيا للاستفسار والاستخدام بنفس أهمية النصوص أو الشيفرات البرمجية.

OpenAI ChatGPT Sora

