صفقة OpenAI مع البنتاغون تشعل الغضب.. 2.5 مليون مستخدم يغادرون ChatGPT

أثار اتفاق شركة OpenAI مع وزارة الدفاع الأمريكية، موجة انتقادات واسعة، بعدما تعهد أكثر من 2.5 مليون مستخدم بمقاطعة ChatGPT، وفق ما أفاد به موقع يتابع حملة المقاطعة.

وذكر الموقع أن أكثر من 2.5 مليون مستخدم غادروا بالفعل منصة ChatGPT، التي يتجاوز عدد مستخدميها عالميا 900 مليون، عقب توقيع الشركة الأسبوع الماضي عقدا يسمح لوزارة الدفاع الأمريكية باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي على شبكتها المصنفة سيية.

ملايين المستخدمين يقاطعون ChatGPT بعد صفقة OpenAI مع البنتاغون

تعتمد أرقام المقاطعة على تعهدات منشورة عبر الموقع، ومشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى بيانات استخدام التطبيق، ما يشير إلى تنامي حالة الاستياء بين المستخدمين.

وقال الموقع المنظم للحملة: "نحن نعمل على تنظيم الأميركيين وأشخاصا حول العالم لترك ChatGPT"، مؤكدا أن الحملة تهدف إلى توجيه رسالة قوية إلى الشركات التقنية بأن مثل هذه الخطوات لن تمر دون مساءلة.

وفي ظل تصاعد الجدل، شهدت روبوتات الدردشة المنافسة زيادة في الإقبال، فقد تصدر تطبيق Claude، المطور من قبل شركة أنثروبيك متجاوزا ChatGPT، فيما ارتفعت عمليات حذف التطبيق في الولايات المتحدة بنسبة 295% خلال يوم واحد، بحسب تقارير موقع “تيك كرانش” وتحليلات شركة Sensor Tower.

وتصاعدت الانتقادات بعدما وقعت OpenAI الاتفاق عقب انسحاب شركة أنثروبيك، المتعاقد السابق مع البنتاغون، من المشروع، مبررة ذلك بمخاوف من استخدام الذكاء الاصطناعي في المراقبة الداخلية، وهو ما اعتبرته متعارضا مع قيمها الداعمة للديمقراطية.

من جانبه، أقر الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام إالتمان، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بوجود خطأ في طريقة الإعلان عن الاتفاق، موضحا أن الشركة تسرعت في نشره وكان ينبغي توضيح التفاصيل بشكل أفضل.

وقال: “لم يكن ينبغي أن نتعجل الإعلان يوم الجمعة، القضايا معقدة للغاية وتحتاج إلى تواصل واضح، كانت نيتنا خفض التصعيد، لكن الأمر بدا وكأنه خطوة انتهازية وغير منظمة”.

وبحسب صحيفة “ذا جارديان”، تعمل OpenAI حاليا على مراجعة الاتفاق، مع تضمين بنود صريحة تمنع استخدام تقنيتها في المراقبة الجماعية أو من قبل وكالات استخباراتية مثل وكالة الأمن القومي.



جدير بالذكر أن شركة OpenAI أعلنت مؤخرا أن عدد مستخدمي منصة ChatGPT النشطين بلغ نحو 900 مليون مستخدم نشط أسبوعيا حول العالم.

وكشفت الشركة أيضا أن عدد المشتركين في الخدمات المدفوعة للمنصة بلغ نحو 50 مليون مشترك.

ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 100 مليون مستخدم مقارنة بما أعلنت عنه الشركة في أكتوبر 2025، حين بلغ عدد المستخدمين النشطين أسبوعيا نحو 800 مليون مستخدم.