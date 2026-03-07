قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سماء إيران تشتعل.. موجة ضربات إسرائيلية ضخمة تضرب طهران وأصفهان
مع استمرار التصعيد.. 3 سيناريوهات تحكم مستقبل الحرب الإيرانية - الأمريكية
دبي وشركة طيران الإمارات تعلنان استئناف الرحلات الجوية بعد الهجوم الإيراني
الأهلي والزمالك يواصلان الانتصارات قبل القمة المرتقبة بدوري محترفي اليد
ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل
لبنان.. مقتـ ل 16 شخصًا وإصابة 35 آخرين في غارات للطيران الإسرائيلي
السعودية تدمر صواريخ أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج
طيران الإمارات يعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى إشعار آخر
ضربها بشـ.ومة في نهار رمضان.. ضبط المتهم بالاعتداء على زوجته في طنطا
ردا على ترامب.. ستارمر: إقلاع الطائرات الأمريكية من قواعد بريطانية "محدود"
الحكومة تتلقى آلاف الشكاوى بشأن الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صفقة OpenAI مع البنتاغون تشعل الغضب.. 2.5 مليون مستخدم يغادرون ChatGPT

ChatGPT
ChatGPT
شيماء عبد المنعم

أثار اتفاق شركة OpenAI مع وزارة الدفاع الأمريكية، موجة انتقادات واسعة، بعدما تعهد أكثر من 2.5 مليون مستخدم بمقاطعة ChatGPT، وفق ما أفاد به موقع يتابع حملة المقاطعة.

وذكر الموقع أن أكثر من 2.5 مليون مستخدم غادروا بالفعل منصة ChatGPT، التي يتجاوز عدد مستخدميها عالميا 900 مليون، عقب توقيع الشركة الأسبوع الماضي عقدا يسمح لوزارة الدفاع الأمريكية باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي على شبكتها المصنفة سيية. 

ملايين المستخدمين يقاطعون ChatGPT بعد صفقة OpenAI مع البنتاغون 

تعتمد أرقام المقاطعة على تعهدات منشورة عبر الموقع، ومشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى بيانات استخدام التطبيق، ما يشير إلى تنامي حالة الاستياء بين المستخدمين.

وقال الموقع المنظم للحملة: "نحن نعمل على تنظيم الأميركيين وأشخاصا حول العالم لترك ChatGPT"، مؤكدا أن الحملة تهدف إلى توجيه رسالة قوية إلى الشركات التقنية بأن مثل هذه الخطوات لن تمر دون مساءلة.

ChatGPT

وفي ظل تصاعد الجدل، شهدت روبوتات الدردشة المنافسة زيادة في الإقبال، فقد تصدر تطبيق Claude، المطور من قبل شركة أنثروبيك متجاوزا ChatGPT، فيما ارتفعت عمليات حذف التطبيق في الولايات المتحدة بنسبة 295% خلال يوم واحد، بحسب تقارير موقع “تيك كرانش” وتحليلات شركة Sensor Tower.

وتصاعدت الانتقادات بعدما وقعت OpenAI الاتفاق عقب انسحاب شركة أنثروبيك، المتعاقد السابق مع البنتاغون، من المشروع، مبررة ذلك بمخاوف من استخدام الذكاء الاصطناعي في المراقبة الداخلية، وهو ما اعتبرته متعارضا مع قيمها الداعمة للديمقراطية.

من جانبه، أقر الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام إالتمان، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بوجود خطأ في طريقة الإعلان عن الاتفاق، موضحا أن الشركة تسرعت في نشره وكان ينبغي توضيح التفاصيل بشكل أفضل. 

وقال: “لم يكن ينبغي أن نتعجل الإعلان يوم الجمعة، القضايا معقدة للغاية وتحتاج إلى تواصل واضح، كانت نيتنا خفض التصعيد، لكن الأمر بدا وكأنه خطوة انتهازية وغير منظمة”.

وبحسب صحيفة “ذا جارديان”، تعمل OpenAI حاليا على مراجعة الاتفاق، مع تضمين بنود صريحة تمنع استخدام تقنيتها في المراقبة الجماعية أو من قبل وكالات استخباراتية مثل وكالة الأمن القومي.


جدير بالذكر أن شركة OpenAI أعلنت مؤخرا أن عدد مستخدمي منصة ChatGPT النشطين بلغ نحو 900 مليون مستخدم نشط أسبوعيا حول العالم.

وكشفت الشركة أيضا أن عدد المشتركين في الخدمات المدفوعة للمنصة بلغ نحو 50 مليون مشترك.

ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 100 مليون مستخدم مقارنة بما أعلنت عنه الشركة في أكتوبر 2025، حين بلغ عدد المستخدمين النشطين أسبوعيا نحو 800 مليون مستخدم.

OpenAI وزارة الدفاع الأمريكية مقاطعة ChatGPT

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 7-3-2026

ترشيحاتنا

انطلاق الدورة الرمضانية للمصالح الحكومية لكرة القدم بمنفلوط

محافظ أسيوط: انطلاق الدورة الرمضانية للمصالح الحكومية لكرة القدم بمنفلوط

صورة أرشيفية

سقوط أصحاب 3 مخابز استولوا على 21 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة لهم بالغربية

حملات تموينية بأسيوط

محافظ أسيوط: تحرير 645 محضرا تموينيا للمخابز والأسواق لضبط الأسعار

بالصور

بمقصورة فاخرة.. مرسيدس تكشف عن أول سيارة كهربائية كوبيه بـ4 أبواب

مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية

تويوتا تستدعي 550 ألف سيارة رياضية بسبب عيب خطير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

عباءة لافتة .. بشرى تخطف الأنظار بظهور مبهر

بشرى
بشرى
بشرى

انتبه لما تأكله.. أطعمة ومشروبات تمنع امتصاص الحديد في الجسم وتزيد خطر الإصابة بالأنيميا

علامات نقص الحديد
علامات نقص الحديد
علامات نقص الحديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد