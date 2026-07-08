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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تعلن رسمياً دفعة ألعاب "Xbox Game Pass" الأولى لشهر يوليو 2026

مايكروسوفت
مايكروسوفت
احمد الشريف

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية رسمياً عن إطلاق الدفعة الأولى من الألعاب المضافة لخدمة الاشتراك الشهير "Xbox Game Pass" لشهر يوليو الحالي؛ وأظهر البيان الرسمي الصادر اليوم عبر شبكة إكس بوكس لعام 2026.

كشف النقاب عن قائمة العناوين القوية القادمة للمنصة، مستهدفة تعزيز النفوذ التنافسي لسلسلة أجهزتها الرائدة وسحب البساط صامتاً ومن قلب خطوط التشغيل السحابية للمشتركين حول العالم.

تفكيك قائمة عناوين "Game Pass" 

تستهدف السياسة البرمجية لشركة مايكروسوفت سحق حواجز الشراء التقليدية ومنح عشاق الألعاب فرصة حقيقية لتجربة حزم ترفيهية متنوعة بكلفة اقتصادية.

 وتمنح البيانات الرسمية المحدثة لعام 2026 دلالات قاطعة على أن العناوين الجديدة ستدعم التوافق الواجهي والتشغيل الفوري بنسبة كفاءة مطلقة بلغت 100% عبر أجهزة الكونسول، والحواسب الشخصية (PC)، وبوابات البث السحابي المدمجة لتسهيل المتطلبات الترفيهية للمستخدمين بسلاسة ودون ارتباك.

بروتوكولات المعالجة الرسومية 

تمنح إكس بوكس اللوحة الأم لمعالجات الأجهزة رقع سوفت وير متطورة تتولى أتمتة التحكم في سحب الطاقة ومعدل تدفق الجرافيك في أجزاء من الثانية.

وحرص مبرمجو النواة بالشركة على تهيئة شفرات حوسبة معاصرة تحمي المعالج المركزي للمحمول والمنصات المنزلية من السخونة المفرطة اللحظية أثناء تشغيل العناوين الضخمة المضافة حديثاً، مما يضمن ثبات الأداء ويمنع النزيف الحراري عتادياً.

انفراجة عملية يتابعها قطاع التجزئة 

تفتح التحولات اللوجستية لخدمات ماكروسوفت لعام 2026 آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها سوق المحمول ومراكز صيانة الألعاب بمصر.

 ويرى مراجعو الأنظمة محلياً أن توافر العناوين الجديدة يمثل حلًا عبقرياً ومنظماً تترقبه فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يفضلون تسييل أوقات فراغهم عبر عتاد ترفيهي قوي يعتمد على استقرار شفرات السوفت وير بالأسواق المحلية وبدون أي تعقيد واجهي.

مايكروسوفت Xbox Game Pass Game Pass

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