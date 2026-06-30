رسميا.. مايكروسوفت تعلن زيادة أسعار منصات "Xbox Series X|S" لعام 2026

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية رسمياً عن قرار اضطراري برفع أسعار منصات ألعابها العتادية "Xbox Series X|S" في مختلف الأسواق العالمية.

وأفادت البيانات الصادرة اليوم لعام 2026 عبر المواقع التقنية الموثوقة مثل "ترو أتشيفمنتس" (TrueAchievements)، أن الزيادة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ الفعلي بدءاً من الأول من أغسطس المقبل، كإجراء حتمي لمواجهة الارتفاع الجنوني في كلفة إنتاج الذاكرة العشوائية ووحدات التخزين الصلبة صامتاً وبدون مقدمات تمهيدية.

تفكيك تفاصيل الزيادة الجديدة

تستهدف السياسة السعرية المعدلة من مايكروسوفت احتواء الزيادة الكبيرة في أسعار المكونات الفيزيائية الناتجة عن أزمة الرقاقات العالمية المعاصرة؛ وتمنح الوثائق الفنية المنشورة لعام 2026 تأكيداً بأن أسعار منصات إكس بوكس ستشهد قفزة بمقدار 100 دولار للأجهزة سعة 512 جيجابايت، وبنحو 150 دولار للأجهزة سعة 1 تيرابايت، بالتوازي مع قرار الشركة النهائي بوقف إنتاج وإلغاء موديل الـ 2 تيرابايت (2TB) بالكامل بنسبة توافق تجاري بلغت 100%.

أزمة الذاكرة تضاعف النفقات

تمنح مايكروسوفت عتاد أجهزتها حماية ميكانيكية فائقة بالرغم من قفزة نفقات التصنيع التي تضاعفت بأكثر من مرتين ونصف، مع توقعات بموجة غلاء أخرى لعام 2027.

وحرص مبرمجو الأكواد بوادي السيليكون على تهيئة شفرات النواة لتتولى أتمتة إدارة أحمال الطاقة داخل أجهزة الكونسول في أجزاء من الثانية، مما يحمي المعالج واللوحة الأم من السخونة المفرطة اللحظية، ويمنع النزيف الحراري للدوائر الكهربائية بالتزامن مع توفير حلول التقسيط الخالية من الفوائد لتخفيف الأعباء.

ترقب حذر يسود أسواق التجزئة

تفتح التحولات السعرية المتلاحقة لشركة مايكروسوفت آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها وكلاء التوزيع بأسواق المحمول والجيمنج في مصر لعام 2026.

ويرى خبراء البرمجيات محلياً أن غلاء منصات Xbox يمثل تحدياً اقتصادياً لفئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر، لاسيما وأن هذه الزيادات تأتي بالتزامن مع الترقب الشديد لإطلاق لعبة القرن "GTA 6" في نوفمبر المقبل، مما يحتم مراجعة الميزانيات لإدارة مشاريعهم الرقمية بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.