قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيد عبد الحفيظ: الزمالك خسر ذهابًا وإيابًا في آخر 3 مشاركات بدوري أبطال أفريقيا
بعد مقتل جنود أمريكيين| إسرائيل تستعد لتصعيد سريع مع إيران.. وواشنطن تحذر رعاياها حول العالم
مش هسيب طفل جاهل.. عمرو أديب يطالب بخطة وطنية لإنقاذ أطفال مصر
وزارة الزراعة ترد على فيديو «زيادة وزن الموز»: ادعاءات غير علمية تثير البلبلة
كوبارسي قبل نهائي المونديال: اللعب أمام ميسي حلم تحقق.. وألفاريز أخطر أسلحة الأرجنتين
تشكيل إنجلترا وفرنسا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بالمونديال
خالد طلعت يشيد بكاموش: سجل أول أهدافه بعد 5 دقائق فقط من مشاركته
أوروبا والخليج يتحدان ضد إيران: نرفض ادعاءات أي دولة بالسيادة على مضيق هرمز
أفريقية النواب: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تجسد ريادة مصر في القارة وترسخ لشراكات التنمية
حال التتويج بالمونديال.. البيت الأبيض يمنح الأرجنتين الضوء الأخضر لرفع لافتة جزر فوكلاند
أحمد الحلواني يكشف تطورات حالته الصحية لـ"صدى البلد": قطعوا صباع رجلي بسبب السكر
بيراميدز يبدأ مفاوضاته لضم مصطفى محمد من نانت الفرنسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دافعت شركة مايكروسوفت عن ميزة تتبع الموقع الجديدة في تطبيق Teams نافية مراقبة الموظفين

مايكروسوفت
مايكروسوفت
احمد الشريف

دافعت شركة مايكروسوفت (Microsoft) رسمياً عن الميزة البرمجية الجديدة المخصصة لتحديد ومشاركة الموقع الجغرافي داخل منصة إدارة الأعمال والاجتماعات "تيمز" (Teams)، مؤكدة أن هذه الأداة لا تستهدف مراقبة الموظفين أو تتبع تحركاتهم بشكل قسري، بل تهدف إلى تحسين كفاءة التنسيق بين فرق العمل الهجينة.

توضيح مايكروسوفت لأهداف أداة مشاركة الموقع 

وبحسب ما جاء في التقرير الفني الصادر عن المنصة الرقمية، أوضحت مايكروسوفت أن الميزة المحدثة جرى تصميمها خصيصاً لتسهيل تنظيم الجداول الزمنية والاجتماعات الحقيقية بين الموظفين الذين يعملون وفق نظام العمل المرن والهجين (Hybrid Work). 

وأشارت الشركة إلى أن الأداة تتيح لأعضاء الفريق معرفة ما إذا كان زملاؤهم متواجدين داخل مقرات الشركة الرئيسية، أو يعملون عن بُعد من منازلهم، أو متواجدين في مواقع ميدانية محددة، مما يسرع من وتيرة اتخاذ القرارات اللوجستية وتوزيع المهام اليومية.

وشددت الشركة في بيانها التوضيحي على أن المنظومة البرمجية المدمجة في تحديث Microsoft Teams الأخير لا تقوم بتسجيل التحركات الجغرافية المستمرة أو تتبع خطوط سير الموظفين خارج أوقات العمل الرسمية، موضحة أن البيانات المتبادلة تقتصر فقط على الحالة المكانية العامة التي يختار الموظف مشاركتها بنفسه مع زملائه في الفريق لتنظيم اللقاءات المهنية المشتركة.

معايير الخصوصية والتحكم الاختياري الكامل للمستخدمين 

وأكدت البيانات التقنية المرفقة بالتحديث الجديد أن الميزة تعتمد بالكامل على مبدأ الاختيار الطوعي (Opt-in)؛ حيث لا يتم تفعيل تتبع الموقع الجغرافي بشكل تلقائي من قِبل إدارة تقنية المعلومات في المؤسسات (IT Administrators).

ويتعين على الموظف الدخول يدوياً إلى إعدادات الحساب الشخصي داخل التطبيق لمنح الإذن للمنصة للوصول إلى مستشعرات تحديد المواقع الخاصة بالحاسوب أو الهاتف الذكي، مع إمكانية إلغاء هذا الإذن في أي وقت بشكل فوري.

وأضافت مايكروسوفت أن معلومات الموقع الجغرافي المشتركة تخضع لبروتوكولات تشفير متطورة تمنع تسريبها أو وصول أطراف خارجية إليها، بجانب توفير خيارات برمجية تسمح للمستخدم بتحديد ساعات معينة من اليوم يظهر فيها موقعه لزملائه، وتتحول الأداة إلى وضع السكون التام تلقائياً بمجرد انتهاء ساعات الدوام الرسمي أو عند تحويل حالة الحساب إلى وضع "غير متصل".

مخاوف نقابات العمال ومنظمات الخصوصية الرقمية 

وجاء رد شركة مايكروسوفت في أعقاب موجة من الانتقادات والمخاوف التي أثارتها نقابات عمالية ومنظمات دولية معنية بحماية الخصوصية الرقمية في بيئات العمل، والتي حذرت من إمكانية تحول مثل هذه الأدوات التقنية إلى وسائل غير مباشرة للضغط على الموظفين، أو استخدامها من قِبل الإدارات التنفيذية لتقييم الأداء بناءً على عدد ساعات التواجد الفعلي داخل المكاتب بدلاً من مستويات الإنتاجية الفعلية.

وطالبت المنظمات الحقوقية بضرورة وضع ضمانات قانونية وبرمجية صارمة تحظر ربط حوافز الموظفين أو تقييمهم السنوي بمدى تفعيلهم لميزة مشاركة الموقع، وسط تطلعات بأن تسهم توضيحات مايكروسوفت الأخيرة في تبديد هذه المخاوف، والتأكيد على أن الهدف الأساسي من هندسة هذه البرمجيات هو تعزيز التواصل الإنساني والمهني بين الفرق الموزعة جغرافياً وليس الحد من الحريات الشخصية.

مايكروسوفت Microsoft Teams

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد تراجعه أكثر من 1800 جنيه

مباراة مصر و الأرجنتين

مونديال المؤامرات.. كيف استفاد ميسي من الفار والذكاء الاصطناعي في تخطي مصر والوصول إلى نهائي كأس العالم ؟

الشاب والتريلا

مأساة تهز الفيوم.. انقلاب تريلا فوق سيارة ملاكي وشاب يودع الحياة داخلها

استعلام عن القضايا المرفوعة ضدك

وداعاً لطوابير المحاكم.. كيفية الاستعلام عن القضايا المرفوعة ضدك أون لاين

محمد صلاح

بعد ارتباط اسمه بهم.. بشكتاش يصدر بيانًا رسميًا بشأن التعاقد مع محمد صلاح

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 والمواد التي انتهى تصحيحها بالكنترولات|تفاصيل عاجلة

الزمالك

خبير لوائح يكشف المبلغ المطلوب لرفع إيقاف القيد عن الزمالك

احمد العوضي والفتاة

بلف وراه بقالي سنين.. صاحبة فيديو أحمد العوضي تكشف سر ملاحقته في السينما

ترشيحاتنا

قوافل طبية بالغربية

خَدَمت 1248 مواطنا.. محافظ الغربية يتابع القافلة الطبية في قرية محلة القصب

المتهمين

أسلحة بيضاء وعصى خشبية| ضبط طرفى مشاجرة في كفر الدوار بالبحيرة

المتهم

ضبط عاطل لإنشاء وإدارة استوديو تسجيل صوتىبدون ترخيص في الإسكندرية

بالصور

خريطة حفلات دار الأوبرا المصرية صيف 2026 بمشاركة كبار نجوم الطرب

حفلات الأوبرا لصيف 2026
حفلات الأوبرا لصيف 2026
حفلات الأوبرا لصيف 2026

أحدث 5 سيارات كهربائية في السوق المصري ‏

أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية

بلوك كاجوال وتنورة قصيرة.. ساندي تثير الجدل في أحدث ظهور

ساندي
ساندي
ساندي

حملات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط إلى الشوارع بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة.. موعد نتيجة الثانوية العامة | تفاصيل هامة

إيمان عبد اللطيف

درجة الحرارة 41.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المُقبلة | تفاصيل

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| إيران تعلن وقف التزاماتها بمذكرة التفاهم مع واشنطن

إيمان عبد اللطيف

تغطية رياضية| حقيقة انتقال محمد صلاح إلى نادي بشكتاش التركي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد