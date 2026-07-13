قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط .. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة
لتسريع الحلول المبتكرة.. تفاصيل مشاركة وزيري الري والتخطيط في قمة المناخ والمياه بالأمم المتحدة
المحامين تتحرك ضد مواقع وحسابات إلكترونية في الإساءة للنقابة
هل يفرض الذكاء الاصطناعي واقعًا جديدًا على منظومة التعليم العالي؟
ماكرون : إطلاق التحالف المضاد للصواريخ يعزز القدرات الأوروبية لمواجهة التحديات
شيرين عبدالوهاب تشوق جمهورها لحفلها برسالة صوتية .. ماذا قالت؟
أحمد موسى : 120 مليون شكر وتقدير للمنتخب المصري بعد تشريفنا في كاس العالم
أحمد موسى: علم فلسطين جنب علم مصر في استاد القاهرة
كابان : السيطرة الأمريكية على مضيق هرمز تستهدف حضورا دائما ورسومًا مستقبلية
بيروت وتل أبيب وجهاً لوجه في روما.. ما أبرز أوراق التفاوض؟
أحمد موسى يكشف سر عدم الاحتفال بالمنتخب في شوارع القاهرة
نيويورك تايمز: رئيس الموساد السابق التقى أحمدي نجاد سرا ضمن خطة لليوم التالي في إيران| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صدمة للمستهلكين.. أجهزة Surface الجديدة من مايكروسوفت تخيب آمال المستخدمين الأفراد لهذا السبب

مايكروسوفت
مايكروسوفت
احمد الشريف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

واجه الإعلان الأخير عن أجهزة "سيرفيس" (Surface) الجديدة من شركة مايكروسوفت ردود فعل محبطة وصدمة قوية بين عشاق العلامة التجارية من المستخدمين الأفراد، بعد أن تبين أن خط الإنتاج المحدث بالكامل لن يطرح للبيع بالأسواق العامة بالشكل المعتاد، مما يحرم المستهلك العادي من اقتنائها.

تركيز حصري على قطاع الشركات والأعمال 

وجاءت أجهزة Surface الجديدة مخيبة لآمال المستخدمين الأفراد بعد قرار مايكروسوفت بتوجيه هذه الإصدارات، وتحديدًا جهازي "سيرفيس برو 10" (Surface Pro 10) و"سيرفيس لابتوب 6" (Surface Laptop 6)، بشكل حصري لقطاع الشركات والمؤسسات التجارية والتعليمية (For Business)، دون طرح نسخ مخصصة لجمهور المستهلكين في متاجر التجزئة العادية.

ميزات متطورة يفتقدها السوق الاستهلاكي 

ورغم أن أجهزة Surface الجديدة تأتي معززة بمعالجات "إنتل كور أولترا" (Intel Core Ultra) المتطورة ووحدات معالجة عصبية مخصصة للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى شاشات مضادة للانعكاس وكاميرات ويب بدقة أعلى، إلا أن هذه الترقيات العتادية ستظل حكرًا على بيئات العمل الاحترافية والموظفين، مما أثار استياء فئة عريضة من المستخدمين الذين انتظروا التصميم الجديد لترقية أجهزتهم الشخصية.

استراتيجية بديلة وشراء غير مباشر 

ويرى خبراء قطاع التكنولوجيا أن مايكروسوفت تفصل الآن بوضوح بين خطوط إنتاجها؛ حيث تطلب من المستخدمين الأفراد الانتظار لإصدارات أخرى قادمة قد تعتمد على معالجات مختلفة مثل معالجات "أرم" (ARM). 

وفي الوقت نفسه، يضطر بعض المستهلكين الراغبين بشدة في اقتناء هذه الأجهزة الحالية إلى اللجوء لمنافذ بيع الشركاء التجاريين أو المتاجر عبر الإنترنت التي توفر نسخ الأعمال بشكل غير مباشر.

مايكروسوفت لابتوب إنتل كور أولترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

الذهب

تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم

الدواجن

تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها

هلال شهر صفر

اللهم بلغنا رمضان.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر صفر.. غداً الثلاثاء

الذهب

الذهب ينخفض بأكثر من 1.7% إلى نحو 4050 دولارا للأوقية.. والشعبة تفجر مفاجأة

أسعار الذهب اليوم الاثنين

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع والجنيه الذهب يخسر 360 جنيها

ارشيفية

اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي يصدق على إطلاق بعثة شراكة أمنية في أرمينيا لمواجهة التهديدات الخارجية

الاتحاد الأوروبي يصدق على إطلاق بعثة شراكة أمنية في أرمينيا لمواجهة التهديدات الخارجية

بوتين: نواصل تحديث قواتنا المسلحة وسنرد على الهجمات الأوكرانية بضربات "أشد قوة"

بوتين: نواصل تحديث قواتنا المسلحة وسنرد على الهجمات الأوكرانية بضربات "أشد قوة"

عون وسلام يبحثان تطورات جنوب لبنان ومفاوضات روما المرتقبة وزيارة واشنطن

عون وسلام يبحثان تطورات جنوب لبنان ومفاوضات روما المرتقبة وزيارة واشنطن

بالصور

الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط .. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة

الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة
الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة
الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة

اعترافات الدهابة.. سلمنا نفسنا للجيش المصري وهنسافر بكره على السودان

صورة لبعض من المقبوض علهيم
صورة لبعض من المقبوض علهيم
صورة لبعض من المقبوض علهيم

إزالة 10 تندات وإشغالات مخالفة بالموقف الداخلي بالعاشر من رمضان

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

في الموجة الحارة .. 8 أطعمة تحميك من الجفاف

8 أطعمة تساعد جسمك على مقاومة الإجهاد الحراري وتحميك من الجفاف
8 أطعمة تساعد جسمك على مقاومة الإجهاد الحراري وتحميك من الجفاف
8 أطعمة تساعد جسمك على مقاومة الإجهاد الحراري وتحميك من الجفاف

فيديو

صورة لبعض من المقبوض علهيم

اعترافات الدهابة.. سلمنا نفسنا للجيش المصري وهنسافر بكره على السودان

صابر الرباعي

صابر الرباعي يفتتح الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : ماذا بعد اكتشاف 1ملم 3 من دماغ الإنسان؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نقاء عطاء الأنثى

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: منتخب مصر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

المزيد