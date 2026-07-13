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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسجيل الحضور واي فاي.. هل ستبدأ "مايكروسوفت تيمز" تتبع مواقع الموظفين؟

شركة مايكروسوفت
شركة مايكروسوفت
لمياء الياسين
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أطلقت شركة مايكروسوفت رسميًا ميزة "تسجيل الوصول إلى مكان العمل" الجديدة لتطبيق Teams ، مما يتيح تحديث موقع عمل الموظف تلقائيًا عبر شبكة Wi-Fi أو أجهزة سطح المكتب.

 قد تكون هذه الميزة معطلة افتراضيًا، وتتطلب تفعيلها من قِبل المسؤول وموافقة الموظف، ولكن تفعيلها "طوعيًا" ليس خيارًا حرًا تمامًا كما يبدو في بيئة العمل. 

تطبيق Teams

يستخدم 93 من شركات قائمة فورتشن 100 برنامج مايكروسوفت تيمز، وتُقدَّم أداة تسجيل الحضور الجديدة فيه كميزة تهدف إلى تسهيل عمل الموظفين من خلال تسجيل حضورهم تلقائيًا بمجرد وصولهم إلى العمل واتصالهم بشبكة الواي فاي الخاصة بالشركة، كبديل لأجهزة تسجيل الحضور التقليدية. 

كما تهدف هذه الأداة إلى تقليل الحاجة إلى تحديث الحالة يدويًا، وتمكين زملاء العمل من معرفة إمكانية تنسيق اجتماعات حضورية معهم. 

مخاوف متعلقة بالخصوصية

على الرغم من محاولات مايكروسوفت الترويج لهذا التحديث باعتباره ميزة اختيارية مباشرة يمكن أن تكون مفيدة للغاية للموظفين، إلا أن هناك قائمة لا تنتهي من المخاوف المتعلقة بالخصوصية والمراقبة الاجتماعية واستخدام التواجد كسلاح في عصر تخنق فيه سياسات العودة إلى المكاتب القوى العاملة.

ما هي ميزة تسجيل الوصول في Teams Workplace؟

تعد ميزة تسجيل الوصول في مكان العمل هي إحدى ميزات Teams المصممة لتقليل الجهد الكبير المبذول في تحديث حالة العمل يدويًا. فبدلاً من تسجيل الدخول إلى Teams كل صباح وكتابة "في المكتب" أو أي عبارة أخرى تختارها لإبهار زملائك، تقوم الميزة باكتشاف موقعك تلقائيًا بمجرد بدء استخدام شبكة Wi-Fi الخاصة بالشركة. 

بحسب وثائق مايكروسوفت الرسمية، تُعدّ هذه الميزة امتدادًا لخاصية التواجد عبر الإنترنت الموجودة في المنصة، بالإضافة إلى أدوات التحكم في ساعات العمل في مايكروسوفت 365 ويعد الهدف منها هو تمكين زملاء العمل من معرفة ما إذا كان الشخص متاحًا، ومكان عمله أيضًا. فإذا قام فريق تقنية المعلومات بإعداد النظام بشكل صحيح، لن يقتصر الأمر على إظهار وجودك في المكتب، بل سيُظهر أيضًا رقم الغرفة أو الطابق الذي تتواجد فيه تحديدًا. فعلى سبيل المثال، بمجرد اتصال حاسوبك المحمول بغرفة الاجتماعات "ج" ، سيعرف جميع الموظفين في المكتب أنك موجود هناك.  
مع ذلك، عندما تكون الشخص الوحيد في الفريق الذي يرفض هذه الميزة بدافع مخاوف تتعلق بالخصوصية، يحدث خلل في التوازن. فجأةً، يبدو الجانب "التطوعي" لتبني هذه الميزة على المستوى الشخصي وكأنه ضغط. 

شبكة Wi Fi شركة مايكروسوفت شبكة الواي فاي مكاتب القوى العاملة تسجيل الدخول أدوات التحكم ساعات العمل

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