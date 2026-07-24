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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

25 سبتمبر القادم.. شركة EA تعلن رسميا عن موعد إطلاق لعبة EA Sports FC 27

EA Sports FC 27
EA Sports FC 27
احمد الشريف

أعلنت شركة "إلكترونيك آرتس" (Electronic Arts - EA) رسمياً عن موعد إطلاق أحدث أجزاء سلسلة كرة القدم الشهيرة "إي إيه سبورتس إف سي 27" (EA Sports FC 27)، محددة يوم 25 سبتمبر القادم موعداً لطرح اللعبة عالمياً على مختلف منصات الألعاب والحواسيب الشخصية.

تفاصيل الإعلان المباشر وموعد التوفر بالأسواق 

وبحسب ما أوردته التقارير الصحفية التقنية، كشفت الشركة في بيانها الرسمي أن لعبة EA Sports FC 27 ستصل للمستخدمين مع نهاية شهر سبتمبر المباشر، متضمنة تحديثات برمجية شاملة للأنظمة الفيزيائية وحركات اللاعبين الميدانية. 

وذكرت المصادر الإخبارية أن الإطلاق سينطلق بالتوازي عبر أجهزة "بلايستيشن 5" (PlayStation 5) و"إكس بوكس سيريس إكس/إس" (Xbox Series X/S) والحواسيب الشخصية (PC).

وأوضحت البيانات المنشورة أن الشركة ستقوم بإتاحة خيار "الوصول المبكر" (Early Access) لمدة أسبوع كامل قبل الطرح العام للمستهلكين الذين قاموا بالحجز المسبق للنسخة الفاخرة (Ultimate Edition)، ما يسمح للجمهور ببدء التجربة الميدانية وبناء الفرق الرقمية مبكراً ابتداءً من منتصف سبتمبر.

التحسينات البرمجية والأنظمة الحركية لـ EA Sports FC 27 

وأشارت التقييمات الإخبارية للحدث الإعلاني إلى أن الجزء الجديد يركز على ترقية محرك الحركة المباشر (HyperMotion V) لتوفير واقعية أطول في التحكم بالكرة واستجابة حراس المرمى والمدافعين. 

وأفادت التحديثات بتعديل الخوارزميات الذكية لتتناسب مع أساليب اللعب التكتيكي الحديث التي تطبقها أندية كرة القدم العالمية خلال الموسم الكروي الجاري.

وتتضمن النسخة الجديدة توسيع تراخيص الدوريات والبطولات الرسمية المعتمدة؛ حيث تؤكد التحديثات استمرار وجود البطولات الأوروبية الكبرى، إضافة إلى تحديث خطط وواجهات طور "ألتيميت تيم" (Ultimate Team) وتطوير طور المهنة (Career Mode) لمنح اللاعبين خيارات إدارة وتدريب أكثر عمقاً وشفافية.

فتح باب الحجز المسبق ومنصات التشغيل المدعومة 

وأوضحت التقارير بأن شركة EA فتحت رسمياً باب المبيعات الرقمية والحجز المسبق للعبة عبر المتاجر الإلكترونية الرسمية، مع إتاحة مكافآت وباقات افتراضية إضافية مخصصة للعملاء والمستخدمين المسجلين في الخدمات السحابية الخاصة بالشركة فور الطرح الميداني.

ولم يكشف البيان الرسمي للشركة عن التفاصيل المالية الكاملة لجميع الفئات السعرية لمختلف الدول، واكتفت المتابعات الصحفية بالإشارة إلى البدء الفوري في حملات الترويج والإعلان تمهيداً للاستعراض الميداني لأسلوب اللعب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

Electronic Arts EA EA Sports FC 27 PlayStation 5

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