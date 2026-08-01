رغم الغضب الجماهيري.. «سوني» تصر على إلغاء أسطوانات ألعاب بلايستيشن رسميا

أكدت شركة "سوني" (Sony) استمرارها في تنفيذ خطتها الرامية إلى الإنهاء التدريجي للاعتماد على الأقراص المدمجة والوسائط الفيزيائية لألعاب "بلايستيشن" (PlayStation)، مشددة على تحركها بحذر للمضي قدماً في هذا الاتجاه رغم موجة الاحتجاجات والرفض الواسع من قبل جماهير الألعاب، وذلك بحسب ما أورده موقع "كوتاكو" (Kotaku) التقني الصادر اليوم.

موقف سوني الرسمي وتصريحات الإدارة

وبحسب ما ذكره موقع "كوتاكو" الإخباري في تقريره، أوضحت إدارة شركة سوني أن التحول إلى التوزيع الرقمي يمثل خطوة أساسية في مستقبل المنصة، معلقة على ردود الفعل الغاضبة بقولها: "سنمضي في هذا الأمر بحذر إلى الأمام"، في إشارة إلى عدم التراجع عن الاستراتيجية الرقمية المعتمدة.

وأوضح التقرير أن الشركة ترى أن سلوك المستهلكين يتجه بشكل متزايد نحو الشراء الرقمي المباشر عبر متجر بلايستيشن (PlayStation Store)، مما يدفعها إلى إعادة هيكلة آليات توزيع الألعاب والحد من إنتاج النسخ المطبوعة على الأقراص.

ردود فعل الجمهور واحتجاجات مجتمع اللاعبين

وأفادت التفاصيل الواردة بداخل التقرير بأن مجتمع اللاعبين أطلق حملات اعتراض واسعة عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، مطالباتٍ بالحفاظ على الأقراص الفيزيائية لحماية حقوق الملكية الفردية للألعاب وإمكانية إعادة بيعها أو مشاركتها.

وأضاف التقرير أن المعترضين أعربوا عن قلقهم من التبعات طويلة المدى المترتبة على الإلغاء التام للأقراص، والتي تشمل فقدان إمكانية الوصول إلى الألعاب في حال إغلاق الخوادم الرقمية أو إنهاء تراخيص التشغيل من قبل الشركات الناشرة.



اتجاه الأجهزة الحديثة ونمو المبيعات الرقمية

وأشار التقرير الإخباري لموقع Kotaku إلى أن الخطوات الأخيرة لسوني تعكس هذا التوجه الميداني؛ حيث طرحت الشركة طرازات حديثة من أجهزتها تعتمد كلياً على النسخ الرقمية، مع إتاحة محرك الأقراص كملحق منفصل يُباع بصورة مستقلة.

وتستمر الشركة في التركيز على توسيع مبيعات الألعاب الرقمية والخدمات السحابية، بالتوازي مع التقييم المستمر لمتطلبات الأسواق العالمية خلال مراحل الانتقال التشغيلي القادمة.