تضارب في القرارات.. سوني تثير غضب الجيمرز بمنتج قديم وتلغي أشرطة الألعاب

أطلقت شركة "سوني" (Sony) حملة تسويقية جديدة للترويج لمشغل أسطوانات الفينيل (Vinyl Turntable) المخصص لعشاق الموسيقى الصوتية العالية النقاء، تحت شعار "الطريقة التي أُريد للموسيقى أن تُسمع بها"، وذلك بحسب ما ورده موقع "بوش سكوير" (Push Square) التقني المتخصص في تقريره الصادر اليوم.

تفاصيل الحملة التسويقية والمنتج الصوتي لشركة سوني

وبحسب ما أورده موقع "بوش سكوير" التقني، ركزت الشركة في حملتها الجديدة على إبراز أهمية اقتناء الوسائط الفيزيائية والملموسة في عالم الموسيقى للاستمتاع بالتجربة الصوتية الكاملة، واستعرضت ميزات المشغل الفاخر الذي يتصل لاسلكياً بالأنظمة الصوتية والسماعات المتقدمة.

وأوضح التقرير الإخباري أن التركيز التسويقي لسوني على الوسائط الملموسة في قطاع الموسيقى يتزامن مع اتخاذ قطاع ألعاب الفيديو للشركة اتجاهاً مغايراً يعتمد على التقليل التدريجي للأقراص المدمجة والاعتماد المكثف على المتاجر الرقمية والخدمات السحابية عبر منصات بلايستيشن.

موقف سوني من الوسائط الفيزيائية في ألعاب الفيديو والموسيقى

وأفادت البيانات المنشورة بداخل التقرير بأن مجتمع اللاعبين وأوساط الصحافة التقنية استقبلوا الحملة بتعليقات تبرز التناقض بين استراتيجية سوني الصوتية التي تشجع على المقتنيات الفيزيائية الملموسة، واستراتيجيتها في قطاع الألعاب التي تسعى إلى تحويل الألعاب بالكامل للنسخ الرقمية وتغليب الشراء المباشر عبر منصات التحميل.

وأشار التقرير الفني إلى أن الأجهزة الحديثة التي تطرحها الشركة باتت تُركز بشكل أكبر على الطرازات المعتمدة على النسخ الرقمية بغير محرك أقراص مدمج بشكل قياسي، مع إتاحة قارئ الأقراص كملحق منفصل يُباع بصورة مستقلة للمستخدمين.

ردود الفعل الميدانية وتوجهات السوق الرقمي

وأشار التقرير الإخباري لموقع Push Square إلى أن هذا التباين في السياسات التسويقية لشركة سوني يعكس توجه القطاعات المختلفة بداخل الشركة؛ حيث يتم التمسك بالأقراص الفيزيائية في قطاع الصوتيات والموسيقى التقليدية لضمان أقصى جودة ونقاء صوتي، مقابل التسريع في إلغاء الأقراص في قطاع الترفيه التفاعلي والألعاب لخفض التكاليف اللوجستية وتوسيع المبيعات الرقمية المباشرة.

ولم تصدر شركة سوني أي تعليق أو بيان رسمي للرد على الانتقادات الصحفية بشأن هذا التباين في الاستراتيجيات التسويقية بين قطاعاتها الترفيهية المختلفة.