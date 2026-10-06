سر السعر الرخيص.. لماذا يباع كمبيوتر ماك ميني بأقل من ماك بوك؟

كشف تقرير تقني حديث عن السر وراء انخفاض سعر كمبيوتر "ماك ميني" المكتبي بشكل ملحوظ، مقارنة بأسعار أجهزة لابتوب "ماك بوك" المحمولة التي تنتجها شركة أبل.

السر في الشاشة والبطارية

وبحسب ما ذكره موقع "إنجادجيت" التقني، يعود السبب الرئيسي لهذا الفارق الكبير في السعر إلى المكونات الأساسية، فجهاز "ماك ميني" يباع كجهاز كمبيوتر مجرد، بدون شاشة عرض أو بطارية داخلية.

يعني هذا أن أبل توفر تكلفة تصنيع هذه القطع باهظة الثمن، وتخصمها مباشرة من السعر النهائي.

يعني هذا الغياب للشاشة والبطارية التخلص من مكونات تعتبر الأغلى في صناعة الأجهزة الإلكترونية المحمولة.

أنت تشتري العقل فقط

والأمر لا يتوقف عند الشاشة فقط. فهذا الجهاز الصغير لا يحتوي على لوحة مفاتيح (كيبورد) أو لوحة تتبع للمؤشر (ماوس).

فأنت ببساطة تشتري "عقل" الكمبيوتر فقط، وهو الصندوق الذي يضم المعالج وذاكرة التخزين.

ويترك لك الجهاز حرية توصيله بأي شاشة أو لوحة مفاتيح تمتلكها مسبقًا في منزلك.

ترفع هذه السياسة عنك إجبارية شراء ملحقات جديدة، وتجعلك تدفع ثمن التكنولوجيا الأساسية فقط.

تكلفة التصميم والتبريد

وأوضح التقرير نقطة هندسية مهمة تلعب دورًا بارزًا في خفض السعر. فتصميم أجهزة اللابتوب النحيفة مثل "ماك بوك" يحتاج لتقنيات معقدة جدًا لتبريد الأجزاء الداخلية ومنع اختناقها حراريًا.

في المقابل، يمتلك جهاز "ماك ميني" المكتبي مساحة داخلية أوسع تسمح بمرور الهواء براحة.

يسمح هذا التصميم بتبريد الجهاز بطرق هندسية تقليدية، وهي طرق أرخص بكثير في تكلفة الإنتاج النهائي.

الخيار الأنسب للميزانية

ورغم هذا السعر المنخفض، يقدم الجهاز نفس السرعة والأداء القوي الذي تجده في أجهزة اللابتوب الأغلى ثمنًا.

فهو يعتمد على نفس المعالجات الذكية الحديثة من أبل، والتي تضمن تشغيل البرامج الثقيلة بسلاسة تامة.

ولذلك، يُعتبر هذا الكمبيوتر الصغير صفقة اقتصادية ممتازة لمن يفضلون العمل من مكاتبهم الثابتة، ولا يحتاجون للتنقل بأجهزتهم باستمرار.