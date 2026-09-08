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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بـ 699 دولارا.. إيسر تطلق جهازا جديدا لمنافسة «ماك بوك نيو»

إيسر
إيسر
احمد الشريف

أطلقت شركة "إيسر" (Acer) التايوانية حاسوبها المحمول الجديد كلياً "Swift Air 14" في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 699 دولاراً أمريكياً، لتقدم بديلاً اقتصادياً بنظام ويندوز ينافس حاسوب "MacBook Neo" من آبل، مدعوماً بمعالجات إنتل الحديثة وهيكل معدني بألوان زاهية، وفقاً لما أورده تقرير أعدته الكاتبة هايلي هينشل ونشره موقع Mashable التقني.

تصميم معدني نحيف بأربعة ألوان 

أوضح التقرير أن حاسوب Swift Air 14 يتميز بهيكل مصنع بالكامل من المعدن يجمع بين المتانة والأناقة، مع توفيره بأربعة خيارات لونية ناعمة تشمل الأخضر المريمي، والأزرق الصقيعي، والوردي المزهر، والبنفسجي الليلكي. 

ويأتي الجهاز بسماكة بالغة النحافة ووزن خفيف يبلغ 2.76 رطل (نحو 1.25 كجم)، مما يجعله مقارباً جداً لوزن حاسوب ماك بوك نيو البالغ 2.7 رطل، ويسهل حمله والتنقل به للطلاب ورواد الأعمال اليوميين.

معالجات إنتل Core Series 3

أشار المصدر إلى أن الحاسوب يعتمد على معالجات إنتل الجديدة "Core Series 3" (المعروفة برمز Wildcat Lake)، حيث تبدأ التشكيلة بمعالج "Core 5" مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وقرص تخزين سريع من نوع SSD بسعة 512 جيجابايت، وهي نفس سعة الذاكرة والتخزين التي توفرها آبل في الفئة السعرية ذاتها، ليكون أول حاسوب محمول بمعمارية وايلدكات ليك يتاح للمستهلكين في الأسواق العالمية.

شاشة 120 هرتز وبطارية قياسية تدوم حتى 19 ساعة

بيّن تقرير موقع Mashable أن الجهاز يضم شاشة بقياس 14 بوصة بدقة 1200 بكسل، تتميز بمعدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز يمنح المستخدمين تجربة بصرية فائقة الانسيابية عند تصفح المستندات ومشاهدة الفيديو. 

كما زُوّد الجهاز ببطارية قوية توفر ما يصل إلى 19 ساعة من الاستخدام المتواصل، متفوقاً في ذلك على بطارية حاسوب آبل المنافس، مع دعم تقنية الشحن السريع التي تتيح شحن 50% من طاقة البطارية في غضون 30 دقيقة فقط.

عتاد صوتي ومنافذ توصيل متكاملة

ذكرت شركة إيسر أن مواصفات Swift Air 14 تكتمل بوجود كاميرا ويب بدقة 1080p مزودة بغالغ خصوصية فيزيائي يدوي، ومنظومة صوتية رباعية تدعم المؤثرات المكانية "DTS X:Ultra 3D"، مع منفذي USB-C للشحن ونقل البيانات، ومنفذ USB-A، ومنفذ تقليدي لسماعات الرأس، وتقنيات الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6E وبلوتوث 5.3، لتقديم منصة إنتاجية متكاملة بأسعار تنافسية.

إيسر Acer MacBook Neo آبل Core 5

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