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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آسير تستعرض حاسوب RTX Spark فائق الصغر لمنافسة Mac Studio بمعمارية بلاكويل

RTX Spark
RTX Spark
احمد الشريف

كشفت شركة "آسير" (Acer) التايوانية، خلال مشاركتها في فعاليات معرض "IFA 2026"، عن حاسوبها المكتبي المصغر الجديد "Acer SFF RTX Spark"، الذي يمثل محطة عمل مدمجة بالغة القوة للذكاء الاصطناعي تستهدف منافسة أجهزة "Mac Studio" من آبل عبر تزويدها بمعمارية "Blackwell" وذاكرة موحدة تصل إلى 128 جيجابايت، وفقاً لما أورده تقرير أعده الكاتب جاك كونور ونشره موقع TweakTown التقني.

معالجات Blackwell وGrace وأداء يبلغ 1 بيتافلوب

أوضح التقرير أن الحاسوب الجديد يستند إلى منصة "RTX Spark" التي طورتها شركة إنفيديا (NVIDIA)؛ حيث يدمج بين بطاقة رسومية بمعمارية "Blackwell" المتطورة ومعالج مركزي فائق الأداء من طراز "Grace CPU"، مقدماً ما يصل إلى 6,144 نواة معالجة من فئة "CUDA"، وقدرة معالجة خارقة لمهام الذكاء الاصطناعي تصل إلى 1 بيتافلوب (Petaflop) بدقة الحوسبة "FP4"، مما يوفر إمكانات هائلة لتشغيل أثقل نماذج التعلم العميق محلياً دون الحاجة للاعتماد على الخدمات السحابية المدفوعة.

بنية الذاكرة الموحدة بسعة 128 جيجابايت

أشار المصدر إلى أن نقطة الجذب الكبرى في جهاز آسير تكمن في اعتماده على بنية الذاكرة الموحدة (Unified Memory) بسعة 128 جيجابايت؛ وهي تقنية تتيح المشاركة اللحظية والسلسة للبيانات بين المعالج المركزي والمعالج الرسومي دون اختناقات في نقل البيانات. 

وتستهدف هذه المنظومة العتادية المتقدمة مطوري البرمجيات وصناع المحتوى والمهندسين الذين يحتاجون لمعالجة نماذج الذكاء الاصطناعي المحلية المعقدة، والتحرير المرئي فائق الدقة، إلى جانب تشغيل الألعاب المتطورة بالاعتماد على حزمة تقنيات CUDA وRTX.

نموذج اختباري واستطلاع لردود أفعال السوق

اوضح تقرير موقع TweakTown أن آسير وصفت الجهاز بأنه "نموذج تصميمي اختباري" (Design Concept)؛ حيث تسعى الشركة لقياس وتقييم ردود أفعال مجتمع المحترفين والمطورين تجاه المواصفات والأبعاد الهندسية المعلنة قبل اتخاذ القرار النهائي ببدء خطوط الإنتاج التجاري الموسع، في إطار مساعي إنفيديا لنشر منصة RTX Spark عبر الحواسيب المكتبية المدمجة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة فائقة النحافة.

توقعات الأسعار والتنافس في فئة الحواسيب الاحترافية

ذكر التقرير أن الشركة لم تفصح بعد عن الأسعار الرسمية أو الأبعاد الدقيقة أو الموعد النهائي لتوفر الجهاز في الأسواق، إلا أن المحللين يتوقعون طرحه بسعر مرتفع يواكب تكلفة السيليكون المتقدم من إنفيديا وسعة الذاكرة الضخمة، ليدخل الجهاز في منافسة مباشرة وشرسة مع حواسيب آبل الاحترافية في سوق الحواسيب الشخصية فائقة الأداء.

آسير Acer Acer SFF RTX Spark آبل

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