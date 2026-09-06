أكبر حدث لـ آبل في 2026 يقترب.. كل الأجهزة والإعلانات المتوقعة

تستعد شركة آبل لعقد حدثها السنوي يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 في تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ، للكشف عن مجموعة جديدة من المنتجات، وعلى رأسها تشكيلة آيفون لعام 2026.

ويكتسب مؤتمر هذا العام أهمية خاصة، إذ يتوقع أن تكشف آبل للمرة الأولى عن هاتف آيفون قابل للطي، إلى جانب iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، وساعات Apple Watch جديدة، وسماعات AirPods 5، فضلا عن احتمال ظهور منتجات أخرى.

أول آيفون قابل للطي



من المتوقع أن تضم تشكيلة آيفون 2026 أول هاتف قابل للطي من آبل، رغم أن الاسم النهائي للجهاز لم يحسم بعد، مع ترجيحات بإطلاقه باسم iPhone Ultra.

وبحسب التسريبات، ستعتمد آبل تصميما قابلا للطي على طريقة الكتاب، بحيث يتحول الهاتف عند فتحه إلى جهاز أقرب في طريقة استخدامه إلى آيباد.

وقد يأتي بشاشة OLED خارجية بحجم يقارب 5.5 بوصة، تتحول عند فتح الهاتف إلى شاشة OLED داخلية أكبر بحجم يقارب 7.8 بوصة.

وسيكون الهاتف أعرض من طوله عند فتحه، ما يجعله قريبا في شكله من جهاز iPad mini قابل للطي من المنتصف.

وعند فتح الهاتف، قد يصل سمكه إلى 4.5 ملم فقط، ليصبح بذلك أنحف آيفون في تاريخ آبل. وعند طيه، قد يبلغ السمك نحو 9 ملم، وهو قريب من سمك iPhone 17 Pro Max البالغ 8.75 ملم.

أما البطارية، فقد تكون من أبرز نقاط القوة، إذ يتوقع وضع بطارية داخل كل نصف من الهاتف، بسعة إجمالية تتراوح بين 5400 و5800 مللي أمبير.

وسيعمل الهاتف بمعالج A20 Pro المصنوع بتقنية 2 نانومتر، والذي يتوقع أن يكون أسرع بنحو 18% وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بـA19 Pro، مع ذاكرة رام بسعة 12 جيجابايت وفق التوقعات.

وتشير التسريبات إلى أن سعره قد يبدأ من 2000 دولار، بينما قد تتجاوز الإصدارات ذات سعات التخزين الأعلى حاجز 2500 دولار، ومن المتوقع أن توفر آبل الهاتف بألوان محدودة، أبرزها الفضي أو الأبيض، إلى جانب درجة أزرق نيلي داكنة تقترب من الأسود.

iPhone Ultra

iPhone 18 Pro وPro Max



إلى جانب الهاتف القابل للطي، تستعد آبل للكشف عن iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، مع توقعات بعدم حدوث تغييرات كبيرة في التصميم مقارنة بسلسلة iPhone 17 Pro.

وقد يصبح إصدار Pro Max أكثر سمكا ووزنا قليلا نتيجة البطارية الأكبر، بينما قد يصبح بروز الكاميرات أكثر سمكا لاستيعاب عدسة جديدة بفتحة متغيرة.

وتشير التسريبات إلى ألوان جديدة تشمل الأحمر الكرزي الداكن والأزرق الفاتح والفضي، مع احتمال عدم توفير خيار اللون الأسود.

كما قد تحصل الجزيرة الديناميكية على تصميم أصغر، لكن من غير المتوقع اختفاؤها بالكامل أو نقل Face ID إلى أسفل الشاشة.

وقد يحصل iPhone 18 Pro Max على بطارية بسعة تقارب 5567 مللي أمبير، إلى جانب تحسينات في كفاءة استهلاك الطاقة بفضل معالج A20 Pro وتقنيات الشاشة الجديدة.

ومن أبرز التحسينات المتوقعة إضافة فتحة عدسة متغيرة إلى الكاميرا الرئيسية، بما يمنح المستخدم تحكما أكبر في كمية الضوء الداخلة إلى العدسة.

iPhone 18 Pro

Apple Watch وAirPods جديدة



من المتوقع أيضا أن تكشف آبل عن Apple Watch Series 12 وApple Watch Ultra 4، مع عدم وجود تغييرات كبيرة في التصميم.

وقد تحصل الساعات على معالج محدث لتحسين تتبع الصحة واللياقة، بينما قد تعود آبل إلى تقديم خيار الهيكل المصنوع من السيراميك مع Series 12.

كما تختبر الشركة ميزة تسمح لمستشعر نبضات القلب بجمع البيانات بصورة مستمرة على مدار اليوم، لتوفير معلومات صحية ورفاهية أكثر تفصيلا.

وبالنسبة إلى السماعات، تشير التسريبات إلى إمكانية إطلاق AirPods 5، مع شريحة H3 محسنة لتحسين جودة الصوت وتقليل زمن الاستجابة، مع استمرار توفير إصدارات تدعم إلغاء الضوضاء النشط وأخرى من دونه.

Apple Watch

منتجات أخرى قد تظهر في المؤتمر



قد تحمل فعالية سبتمبر بعض المفاجآت الإضافية، من بينها جهاز منزلي ذكي بشاشة مربعة قياس 7 بوصات، وكاميرا مدمجة ومستشعرات لاكتشاف وجود الأشخاص.

ومن المتوقع أن يعمل الجهاز كمركز للتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية، مع إمكانية تشغيل التطبيقات وإجراء مكالمات الفيديو وتشغيل المحتوى والتفاعل مع Siri.

كما قد تكشف آبل عن Apple TV 4K جديد بمعالج أسرع، إلى جانب جهاز تحكم عن بعد محدث، فضلا عن إصدار جديد من HomePod mini بمعالج أسرع وربما ألوان جديدة.

تحديثات أنظمة التشغيل



خلال المؤتمر، يتوقع أن تعلن آبل مواعيد طرح iOS 27 وiPadOS 27 وmacOS Golden Gate وtvOS 27 وwatchOS 27 وvisionOS 27.

وبناء على جداول الإطلاق السابقة، قد تصل الإصدارات النهائية من iOS 27 والتحديثات الأخرى إلى المستخدمين اعتبارًا من 14 سبتمبر.

آيفون 18 العادي لن يصل في سبتمبر



من أبرز المفاجآت هذا العام أن آبل، وفق التسريبات، لن تطلق iPhone 18 العادي خلال سبتمبر.

وبدلا من ذلك، قد تؤجل الشركة إطلاقه إلى ربيع 2027، بالتزامن مع iPhone 18e وiPhone Air 2.

وبذلك قد تقتصر تشكيلة خريف 2026 على iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max والآيفون القابل للطي.

كما لا يتوقع الكشف عن Apple Watch SE 4 خلال هذا العام، بينما قد يصل MacBook Pro وiMac بمعالج M6 في وقت لاحق من 2026.

موعد الطلب المسبق وطرح آيفون



من المتوقع أن تفتح آبل باب الطلب المسبق على iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max والهاتف القابل للطي يوم السبت 12 سبتمبر، بدلا من الجمعة، بسبب توافق الجمعة مع ذكرى 11 سبتمبر.

أما الإطلاق الرسمي في الأسواق، فمن المرجح أن يكون يوم الجمعة 18 سبتمبر.

كيفية متابعة مؤتمر آبل



ينطلق مؤتمر Surprise and Shine يوم 9 سبتمبر في تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ، ومن المتوقع أن تبث آبل الحدث مباشرة عبر موقعها الرسمي، وقناتها على يوتيوب، وتطبيق Apple TV على الأجهزة المدعومة.