تسريبات تكشف ميزات وموعد إطلاق أول نظارة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي من آبل

كشفت تقارير تقنية نشرها موقع 9to5Mac عن تفاصيل خطة شركة "آبل" (Apple) لإطلاق أول نظارات ذكية مدعومة بـ الذكاء الاصطناعي في عام 2027، مؤكدة أنها ستعتمد على تقنية "الذكاء البصري" (Visual Intelligence) والمساعد الصوتي "سيري" دون شاشات عرض مدمجة، لتكون منافساً مباشراً لنظارات "ميتا راي بان".



المواصفات والقدرات البصرية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب مايكل بوركهاردت، أن نظارات آبل صُممت كنظارات ذكاء اصطناعي (AI glasses) وليست نظارات واقع معزز (AR glasses)؛ حيث تعتمد بالكامل على الأوامر الصوتية والكاميرات المدمجة وتخلو من أي شاشات عرض بصرية.

وتتيح الكاميرات لمساعد "Siri" مسح البيئة المحيطة، والإجابة عن الأسئلة، وترجمة اللوحات الإرشادية والنصوص، بالإضافة إلى ميزة حفظ الصور وتذكير المستخدم بها لاحقاً.

كما تتضمن النظارة مكبرات صوتية مفتوحة للاستماع للموسيقى والمكالمات. وأشار الصحفي مارك جورمان من وكالة بلومبرج إلى أن آبل قد تحظر التقاط الصور ومقاطع الفيديو التقليدية لتفادي أزمات انتهاك الخصوصية التي تواجهها نظارات ميتا.

تصاميم داخلية متنوعة ومواد تصنيع فاخرة

أشار المصدر إلى أن آبل قررت تصميم النظارات وتطويرها داخلياً بالكامل دون عقد شراكات مع علامات النظارات التجارية الشهيرة، حيث تعمل على اختبار أربعة أنماط هيكلية تشمل:

إطاراً مستطيلاً كبيراً يشبه طراز "Ray-Ban Wayfarer".

تصميماً مستطيلاً أنحف وأكثر بساطة يشبه النظارات التي يرتديها تيم كوك.

إطارات بيضاوية أو دائرية كبيرة الحجم.

خيار بيضاوي ودائري أصغر حجماً وأكثر رشاقة.

وتُصنع النظارات من مادة "الأسيتات" (Acetate) الفاخرة والأكثر متانة من البلاستيك العادي، وستتوفر بثلاثة ألوان أساسية تشمل الأسود، والأزرق المحيطي، وخارطة الميزات الصحية المستقبلية ومراقبة اللياقةالبني الفاتح.

وأوضح تقرير موقع 9to5Mac أن آبل تدرس تحويل النظارات في إصدارات لاحقة إلى أجهزة صحية؛ عبر دمج مستشعرات لقياس معدل ضربات القلب على غرار سماعات "AirPods Pro 3"، وإضافة ميزات برمجية مخصصة للتمارين الرياضية تحاكي ميزة "Workout Buddy" في ساعات آبل، مؤكداً أن هذه القدرات الصحية المتقدمة لن تتوفر في الجيل الأول من المنتج.

الجدول الزمني للكشف الرسمي وموعد الطرح التجاري

ذكرت المصادر التقنية أن آبل تخطط لإزاحة الستار عن النظارات الذكية لأول مرة أمام المطورين خلال مؤتمر المطورين العالمي "WWDC 2027" في شهر يونيو لمنحهم وقتاً كافياً لبناء التطبيقات المتوافقة، على أن يبدأ الشحن والبيع التجاري في شهر سبتمبر من العام ذاته بالتزامن مع الكشف عن هاتف الآيفون التذكاري الزجاجي بالكامل بمناسبة مرور 20 عاماً على إطلاق أول آيفون.