قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسم سياسات العمل ومنع النزاعات.. ننشر اختصاصات وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
الذهب بعد موجة التراجع.. خبير يكشف هل الوقت مناسب للشراء أم البيع؟
البحر المتوسط يشتعل.. الأسطول التركي يقترب من سفن بحرية إسرائيلية ويحدد لها مسارات بحرية
النيجر.. الهدوء يعود إلى نيامي بعد إحباط تمرد عسكري
هل يجوز الصلاة على النبي أثناء الصلاة أم تبطلها وتوجب الإعادة؟.. انتبه
سعر الذهب اليوم الأحد في الإمارات .. عيار 21 بـ476.7 درهم
وفاة الفنان محمد التاجي عن عمر 72 عامًا بعد أزمة صحية مفاجئة.. ومفارقة مؤثرة قبل رحيله
مصر تستعد لاستقبال الرئيس الصيني.. 11 قمة بين «السيسي وشي» أسست ملامح الشراكة الشاملة
هاتريك برونو يقود مانشستر يونايتد لاكتساح إيبسويتش بخماسية في الدوري الإنجليزي
خبير اقتصادي يحذر من احتكار السلع: تعطيل السوق يضر الاقتصاد ويضغط على المواطنين
هيئة بحرية: إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول قبالة سواحل عمان قرب مضيق هرمز
الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس الأيام القادمة| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل الإطلاق الرسمي.. كل ما تريد معرفته عن تحديث آبل الأكبر iOS 27

آبل
آبل
احمد الشريف

استعرض تقرير تقني نشره موقع Mashable الميزات الكاملة والجدول الزمني لإطلاق التحديث البرمجي الأكبر لشركة "آبل" (Apple) بنظام التشغيل "iOS 27"، والمقرر طرح نسخته النهائية لعموم المستخدمين في منتصف شهر سبتمبر 2026 عقب مؤتمر الكشف عن هواتف "iPhone 18" وهاتف "iPhone Ultra" القابل للطي.

موعد الإطلاق الرسمي وقائمة هواتف آيفون المتوافقة

أوضح التقرير، الذي أعده المحرر ستان شرودر، أن نظام iOS 27 سيصل رسمياً في منتصف سبتمبر (يُرجح يوم 16 سبتمبر) بعد أسبوع من مؤتمر آبل السنوي المقرر في 9 سبتمبر تحت شعار "Surprise and shine". وسيتوفر التحديث لهواتف "iPhone 11" والإصدارات الأحدث، بالإضافة إلى هاتف "iPhone SE" (الجيل الثاني فما فوق)، فيما ستعمل هواتف iPhone 18 Pro وPro Max والآيفون المطوي بالنظام الجديد مسبقاً من المصنع، وتتم عملية التثبيت بالدخول إلى تطبيق "الإعدادات" ثم اختيار "عام" والضغط على "تحديث البرامج".

قدرات المساعد الذكي Siri AI وميزة الذكاء البصري

أشار المصدر إلى أن الترقية الأبرز في النظام تتمثل في إعادة بناء المساعد الصوتي تحت اسم "Siri AI" بدعم من منظومة "Apple Intelligence"؛ حيث يمكن استدعاؤه بنطق "Hey Siri" أو بالضغط المطول على الزر الجانبي أو بالسحب لأسفل من الجزيرة التفاعلية (Dynamic Island). 

ويتيح المساعد البحث الذكي في المستندات والرسائل والصور الشخصية، وفهم سياق المحادثات لإنشاء أحداث التقويم، وصياغة الرسائل والبريد بأسلوب المستخدم. كما يوفر ميزة "الذكاء البصري" (Visual Intelligence) عبر الكاميرا للتعرف على الحيوانات والنباتات وتقسيم فواتير المطاعم ومعرفة ساعات عمل المتاجر.

أدوات تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي وتحديثات الأمان للأطفال

واوضح  تقرير موقع Mashable أن نظام iOS 27 أضاف ثلاثة أدوات متقدمة لتعديل الصور تشمل أداة "Clean Up" لإزالة العناصر غير المرغوب فيها، وأداة "Extend" لتوسيع حدود الصور آلياً، وخاصية "Reframe" لضبط زوايا الرؤية. 

كما أعادت آبل تصميم ميزات "أمان الأطفال" (Child Safety) لتمنح أولياء الأمور تحكماً دقيقاً في فترات استخدام التطبيقات (مثل الألعاب ووسائل التواصل)، مع قدرة ميزة "أمان التواصل" على حجب المحتوى العنيف في الرسائل ومكالمات فيس تايم تلقائياً.

تخصيص الواجهة وتحديثات Safari وتطبيق الاختصارات

ذكر التقرير أن التحديث تضمن ترقية ميزة "Image Playground" لتوليد صور واقعية فائقة الدقة، وإضافة خيارات للتحكم في شفافية وتعتيم واجهة "Liquid Glass"، فضلاً عن إتاحة معادل صوتي مخصص (Equalizer) لضبط ترددات سماعات AirPods.

 كما يدعم متصفح Safari تجميع علامات التبويب تلقائياً حسب الموضوع وخاصية "Notify Me" لرصد تعديلات صفحات الويب، مع تبسيط تطبيق "Shortcuts" لإنشاء الاختصارات المعقدة عبر الأوامر النصية الطبيعية دون الحاجة للبرمجة اليدوية.                                                                 

آبل iOS 27 Apple

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة جديدة للإنترنت المنزلي

الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

السلع التموينية

تحرك عاجل من التموين.. 12 سلعة بأسعار مناسبة والتوسع إلى 30 سلعة

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الدولار

سعر الدولار يقفز الآن في البنوك.. وهذه قيمته مقابل الجنيه

الاهلي

عامر العمايرة: لجنة الحكام مطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضد تصريحات كريم شحاتة

ترشيحاتنا

مستشفيات جامعة أسيوط

جامعة أسيوط توضح حقيقة ما أُثير بشأن فيديو تعدي طبيب على زميلته داخل مستشفى القلب

شريف فتحي وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يتفقد الموقف التنفيذي لمشروع البالون الثابت بمنطقة أهرامات الجيزة

المهندس طه عبد الصادق رئيس حي بولاق الدكرور

تركيب صناديق قمامة مدفونة أسفل محور الفريق كمال عامر وأعمال تطوير مكثفة ببولاق الدكرور

بالصور

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالات صيفية

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية

إشعال الضفة الغربية.. مخطط نتنياهو الأخير قبل الانتخابات

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

فى موسمه .. طرق تخليل الزيتون الأخضر التفاحى مثل المصانع

طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة

فيديو

نجوم الفن وأول رئيس لمصر

4 نجوم في شخصية واحدة.. كيف ظهر أول رئيس لمصر على الشاشة؟

علاقة قص الشعر بالقوة

من الشعر الطويل للعنة شمشون.. ماذا حدث لهالاند؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد