قبل الإطلاق الرسمي.. كل ما تريد معرفته عن تحديث آبل الأكبر iOS 27

استعرض تقرير تقني نشره موقع Mashable الميزات الكاملة والجدول الزمني لإطلاق التحديث البرمجي الأكبر لشركة "آبل" (Apple) بنظام التشغيل "iOS 27"، والمقرر طرح نسخته النهائية لعموم المستخدمين في منتصف شهر سبتمبر 2026 عقب مؤتمر الكشف عن هواتف "iPhone 18" وهاتف "iPhone Ultra" القابل للطي.

موعد الإطلاق الرسمي وقائمة هواتف آيفون المتوافقة

أوضح التقرير، الذي أعده المحرر ستان شرودر، أن نظام iOS 27 سيصل رسمياً في منتصف سبتمبر (يُرجح يوم 16 سبتمبر) بعد أسبوع من مؤتمر آبل السنوي المقرر في 9 سبتمبر تحت شعار "Surprise and shine". وسيتوفر التحديث لهواتف "iPhone 11" والإصدارات الأحدث، بالإضافة إلى هاتف "iPhone SE" (الجيل الثاني فما فوق)، فيما ستعمل هواتف iPhone 18 Pro وPro Max والآيفون المطوي بالنظام الجديد مسبقاً من المصنع، وتتم عملية التثبيت بالدخول إلى تطبيق "الإعدادات" ثم اختيار "عام" والضغط على "تحديث البرامج".

قدرات المساعد الذكي Siri AI وميزة الذكاء البصري

أشار المصدر إلى أن الترقية الأبرز في النظام تتمثل في إعادة بناء المساعد الصوتي تحت اسم "Siri AI" بدعم من منظومة "Apple Intelligence"؛ حيث يمكن استدعاؤه بنطق "Hey Siri" أو بالضغط المطول على الزر الجانبي أو بالسحب لأسفل من الجزيرة التفاعلية (Dynamic Island).

ويتيح المساعد البحث الذكي في المستندات والرسائل والصور الشخصية، وفهم سياق المحادثات لإنشاء أحداث التقويم، وصياغة الرسائل والبريد بأسلوب المستخدم. كما يوفر ميزة "الذكاء البصري" (Visual Intelligence) عبر الكاميرا للتعرف على الحيوانات والنباتات وتقسيم فواتير المطاعم ومعرفة ساعات عمل المتاجر.

أدوات تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي وتحديثات الأمان للأطفال

واوضح تقرير موقع Mashable أن نظام iOS 27 أضاف ثلاثة أدوات متقدمة لتعديل الصور تشمل أداة "Clean Up" لإزالة العناصر غير المرغوب فيها، وأداة "Extend" لتوسيع حدود الصور آلياً، وخاصية "Reframe" لضبط زوايا الرؤية.

كما أعادت آبل تصميم ميزات "أمان الأطفال" (Child Safety) لتمنح أولياء الأمور تحكماً دقيقاً في فترات استخدام التطبيقات (مثل الألعاب ووسائل التواصل)، مع قدرة ميزة "أمان التواصل" على حجب المحتوى العنيف في الرسائل ومكالمات فيس تايم تلقائياً.

تخصيص الواجهة وتحديثات Safari وتطبيق الاختصارات

ذكر التقرير أن التحديث تضمن ترقية ميزة "Image Playground" لتوليد صور واقعية فائقة الدقة، وإضافة خيارات للتحكم في شفافية وتعتيم واجهة "Liquid Glass"، فضلاً عن إتاحة معادل صوتي مخصص (Equalizer) لضبط ترددات سماعات AirPods.

كما يدعم متصفح Safari تجميع علامات التبويب تلقائياً حسب الموضوع وخاصية "Notify Me" لرصد تعديلات صفحات الويب، مع تبسيط تطبيق "Shortcuts" لإنشاء الاختصارات المعقدة عبر الأوامر النصية الطبيعية دون الحاجة للبرمجة اليدوية.