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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح أمام فرصة ذهبية لدخول قائمة تاريخية تضم رونالدو وزلاتان وليفاندوفسكي

صلاح
صلاح
يارا أمين

يستعد النجم المصري محمد صلاح لتحقيق إنجاز تاريخي جديد في مسيرته الكروية، حال تمكنه من تسجيل هدف خلال الدقيقة التاسعة من إحدى المباريات المقبلة.

وبحسب إحصائية متداولة من موقع «ترانسفير ماركت»، فإن تسجيل صلاح في الدقيقة التاسعة سيجعله خامس لاعب في تاريخ كرة القدم يتمكن من هز الشباك في جميع دقائق المباراة، لينضم إلى قائمة استثنائية تضم عددًا من أبرز الهدافين في تاريخ اللعبة.

وتضم القائمة كلًا من البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأوروجوياني لويس سواريز، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، إلى جانب محمد صلاح حال نجاحه في التسجيل بالدقيقة التاسعة.

ويعكس هذا الإنجاز المرتقب الاستمرارية التهديفية الكبيرة التي يتمتع بها محمد صلاح، بعدما أصبح أحد أبرز الهدافين في كرة القدم الأوروبية خلال السنوات الماضية، وحقق العديد من الأرقام القياسية بقميص ليفربول.

ويترقب عشاق النجم المصري ظهوره المقبل، خاصة أن هدفًا في الدقيقة التاسعة لن يكون مجرد هدف جديد في رصيده، بل سيضع صلاح في قائمة تاريخية تضم أربعة من أبرز المهاجمين الذين عرفهم عالم كرة القدم.

محمد صلاح موقع «ترانسفير ماركت» كريستيانو رونالدو لويس سواريز روبرت ليفاندوفسكي زلاتان إبراهيموفيتش

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