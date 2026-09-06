العد التنازلي بدأ.. ماذا تقدم آبل لعشاق iPhone 18 Pro وPro Max؟

تتجه أنظار عشاق آبل إلى حدث الشركة المرتقب Surprise and Shine في 9 سبتمبر، حيث تستعد الشركة، وفقا للتسريبات والتوقعات، للكشف عن الجيل الجديد من هواتف iPhone 18 Pro.

وبحسب ما يتردد في التقارير، قد تتخلى آبل هذا العام عن الكشف عن النسخة القياسية من iPhone 18، على أن تؤجل طرحها إلى العام المقبل، بينما يقتصر الحدث على ثلاثة هواتف محتملة، هي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، إلى جانب أول هاتف آيفون قابل للطي، إذا صحت التسريبات.

ورغم أن طرازات آيفون 18 برو المنتظرة قد تأتي بترقيات كبيرة على مستوى الأداء والكاميرات والبطارية، فإن ارتفاع تكاليف مكونات الذاكرة عالميا قد يدفع آبل إلى زيادة أسعار هواتفها الجديدة.

تصميم iPhone 18 Pro



تشير التسريبات إلى أن آبل لن تجري تغييرا جذريا في تصميم iPhone 18 Pro وPro Max، إذ يتوقع أن يحتفظ الهاتفان بشاشتي 6.3 و6.9 بوصة على التوالي، إلى جانب الإطار المصنوع من الألومنيوم ومربع الكاميرات البارز في الواجهة الخلفية.

لكن نماذج أولية مسربة تشير إلى احتمال زيادة طفيفة في سماكة منطقة الكاميرات الخلفية.

وفي الواجهة الأمامية، تتحدث التسريبات عن Dynamic Island أصغر حجما، بالتزامن مع اقتراب آبل من دمج مكونات تقنية Face ID أسفل الشاشة.

كما يتوقع أن تستخدم الشاشات لوحات LTPO+ الجديدة، بما قد يساعد على خفض استهلاك الطاقة مع الحفاظ على معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

iPhone 18 Pro

كاميرا بفتحة عدسة متغيرة



قد تكون الكاميرا واحدة من أبرز الترقيات في iPhone 18 Pro، مع حديث عن اختبار آبل فتحة عدسة متغيرة ميكانيكيا في الكاميرا الرئيسية، بحيث تتسع وتضيق فعليا للتحكم في كمية الضوء الداخلة إلى المستشعر.

ومن شأن هذه التقنية توفير تحكم بصري حقيقي في عمق المجال، بدل الاعتماد فقط على المعالجة البرمجية لمحاكاة تأثير العزل في الصور الشخصية.

كما تشير التسريبات إلى كاميرا مقربة بفتحة عدسة أكبر، ومستشعر صور مكدس لتحسين جودة التصوير في الإضاءة المنخفضة وتقليل التشويش الرقمي، إلى جانب احتمال طرح ملحق التقريب لتحسين قدرات التقريب.

وقد تختلف قدرات التقريب بين الطرازين، إذ تشير التوقعات إلى وصول iPhone 18 Pro Max إلى تقريب بصري 6x، مقابل 5x في iPhone 18 Pro.

ومن المتوقع أيضا أن يحتفظ الهاتفان بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 18 ميجابكسل تدعم تقنية Center Stage، مع تعديلات طفيفة على زر التحكم بالكاميرا.

شريحة A20 Pro وبطارية أكبر



من المنتظر أن يحصل الهاتفان على شريحة A20 Pro، التي قد تكون أول معالجات آبل المصنعة بتقنية 2 نانومتر من شركة TSMC.

وتشير البيانات الهندسية الأولية المتداولة إلى إمكانية تحقيق زيادة في أداء المعالجة تصل إلى 18%، إلى جانب تحسن في كفاءة استهلاك الطاقة بنحو 30% مقارنة بشريحة A19.

ومن شأن هذه التحسينات أن تدعم تشغيل مهام Apple Intelligence محليا بكفاءة أكبر، مع تقليل استهلاك الطاقة والحرارة.

كما يقال إن آبل قد تستخدم تقنية تصنيع تعتمد على وحدة متعددة الشرائح على مستوى الرقاقة، بهدف تقريب ذاكرة الوصول العشوائي من مكونات المعالجة الأساسية وتحسين كفاءة النظام.

وقد تترافق الشريحة الجديدة مع مودم C2 من تطوير آبل، مع توسيع قدرات الاتصال عبر الأقمار الصناعية للحفاظ على الاتصال في المناطق التي لا تتوفر فيها تغطية خلوية تقليدية.

بطارية أكبر في iPhone 18 Pro Max



تشير التسريبات إلى أن النسخة المخصصة للسوق الأميركية من iPhone 18 Pro Max قد تحصل على بطارية بسعة 5567 مللي أمبير في الساعة، مقارنة بـ5088 مللي أمبير في الساعة في iPhone 17 Pro Max.

ومع الجمع بين البطارية الأكبر وشريحة التصنيع بدقة 2 نانومتر، قد يشهد الهاتف تحسنا ملحوظا في عمر البطارية خلال الاستخدام اليومي.

ارتفاع محتمل في أسعار iPhone 18 Pro



بعد عدة أجيال حافظت خلالها آبل على أسعار هواتفها الرائدة إلى حد كبير، تشير التوقعات إلى أن iPhone 18 Pro قد يشهد زيادة في السعر هذا العام.

ويرتبط ذلك جزئيا بارتفاع أسعار مكونات الذاكرة نتيجة الطلب الضخم من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، فيما يشار إلى أن تكلفة مكونات الذاكرة لطراز Pro بسعة 256 جيجابايت ارتفعت بنحو 400% على أساس سنوي، وفق تقارير متداولة.

وفي الولايات المتحدة، تشير التوقعات إلى زيادة تتراوح بين 100 و150 دولارا.

وللمقارنة، بدأ سعر iPhone 17 Pro في الهند من 134900 روبية، أي نحو 1440 دولارا، بينما بدأ سعر iPhone 17 Pro Max من 149900 روبية، أي نحو 1600 دولار.

وبناء على التوقعات الحالية، قد يبدأ سعر iPhone 18 Pro في الهند من نحو 139900 إلى 144900 روبية، أي ما يعادل تقريبا 1495 إلى 1550 دولارا.

أما iPhone 18 Pro Max، فقد يرتفع سعره إلى 154900 روبية (نحو 1655 دولارا)، أو يصل إلى 159900 روبية (نحو 1710 دولارات).

ومع ذلك، تظل هذه الأسعار تقديرية وغير رسمية، وقد تتحمل آبل جزءا من الزيادة في تكاليف المكونات لتقليل تأثيرها على المستهلكين، على أن تكشف الشركة الأسعار النهائية رسميا خلال حدثها المرتقب في 9 سبتمبر.