بدون النظر للهاتف.. هكذا تعرف من يراسلك بفضل هذه الميزة في آيفون

يوفر هاتف آيفون ميزة مفيدة قد لا يعرفها كثير من المستخدمين، تتيح إنشاء أنماط اهتزاز مخصصة لجهات اتصال محددة، ما يسمح بمعرفة هوية المتصل أو الشخص الذي أرسل رسالة دون الحاجة إلى النظر إلى شاشة الهاتف.

وتأتي هذه الميزة بشكل خاص لتناسب المستخدمين الذين يفضلون إبقاء هواتفهم على الوضع الصامت معظم الوقت، إذ يمكن لنمط الاهتزاز أن يصبح وسيلة لمعرفة من يحاول التواصل معهم.

فعلى سبيل المثال، يمكن تخصيص نمط قصير لشخص، ونمط آخر يعتمد على اهتزازات متتابعة لشخص آخر، ما يجعل التعرف على الإشعار ممكنا من خلال الإحساس بالاهتزاز فقط.

كيفية ضبط اهتزاز مخصص لجهة اتصال



يمكن إنشاء نمط اهتزاز خاص باتباع مجموعة بسيطة من الخطوات:

1. افتح تطبيق جهات الاتصال Contacts على جهاز آيفون.

2. اختر جهة الاتصال التي تريد تخصيص الاهتزاز لها.

3. اضغط على تحرير Edit في الزاوية العلوية من الشاشة.

4. اختر نغمة النص Text Tone أو نغمة الرنين Ringtone، بحسب نوع التنبيه الذي تريد تخصيصه.

5. اضغط على خيار Haptics.

6. اختر Create New Vibration لإنشاء نمط اهتزاز جديد.

7. استخدم النقر والضغط على الشاشة لتسجيل النمط الذي تريده، ويمكنك الجمع بين النقرات السريعة والضغطات الأطول لإنشاء نمط مميز.

8. احفظ النمط الجديد وعينه لجهة الاتصال.

كيفية ضبط اهتزاز مخصص لجهة اتصال



وبهذه الطريقة، يمكن للمستخدم إنشاء مجموعة من أنماط الاهتزاز المختلفة للأشخاص الأكثر أهمية بالنسبة إليه.

وتوفر الميزة وسيلة عملية للحصول على تنبيه أكثر تخصيصا، خصوصا عندما يكون الهاتف في الوضع الصامت أو بعيدا عن الأنظار.

ومن خلال الاستفادة من هذه الخاصية، لن يكون الاهتزاز مجرد إشعار بوصول اتصال أو رسالة، بل يمكن أن يعطي المستخدم إشارة فورية إلى هوية الشخص الذي يحاول التواصل معه.