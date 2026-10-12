مفاجأة لعشاق الألعاب.. تعديل "بلايستيشن 5" لتشغيل أسطوانات PS2 القديمة بجودة خيالية

كشفت تقارير تقنية عن نجاح مجموعة من المبرمجين في تعديل جهاز "بلايستيشن 5"، ليتمكن أخيرًا من قراءة وتشغيل أسطوانات ألعاب "بلايستيشن 2" القديمة بجودة تفوق الوصف.

عودة للذكريات بصورة نقية

وبحسب تقرير نشره موقع "تيك إنسايدر" التقني، تمكن الخبراء من ابتكار طريقة غير رسمية لكسر حماية الجهاز، تعرف برمجيًا باسم "PS5SX2".

و يسمح لك هذا التعديل ببساطة بإدخال أسطوانة اللعبة التي كنت تحبها في طفولتك، ليقوم الجهاز الحديث بقراءتها وتشغيلها فورًا.

والمفاجأة هنا أن اللعبة لن تظهر بنفس الصورة الباهتة القديمة، بل ستعمل بدقة عرض أعلى 6 مرات من جودتها الأصلية، وهذا يعني أنك سترى تفاصيل الشخصيات وألوان اللعبة بوضوح ونقاء يشبه أحدث الألعاب المتوفرة حاليًا بالأسواق.

أسطواناتك القديمة تعود للحياة

وأوضح التقرير أن هذه الخطوة تعتبر إنجازًا كبيرًا خلال عام 2026 لمبيعات الأجهزة ولمحبي الألعاب الكلاسيكية، فالطريقة الجديدة لا تعتمد على تحميل الألعاب من شبكة الإنترنت، بل تستخدم "الأسطوانات المدمجة" الفعلية التي تحتفظ بها في درج مكتبك منذ سنوات.

فبمجرد وضع الأسطوانة، يعتمد الجهاز على قدراته الجبارة لتنعيم حواف الشخصيات وتحسين الإضاءة لتناسب الشاشات الكبيرة الحديثة، وبذلك لن تضطر لشراء نسخ رقمية جديدة من ألعابك المفضلة التي توقفت الشركات عن إنتاجها منذ زمن بعيد.

تحذير من التعديلات غير الرسمية

ورغم روعة هذه التجربة التي تعيد إحياء ذكرياتنا، إلا أن هذا التعديل يظل خطوة غير رسمية ولم تصدر به أي موافقة من الشركة المصنعة.

وعادة ما تتسبب هذه الاختراقات في إلغاء الضمان الخاص بجهازك، وقد تمنعك نهائيًا من اللعب مع أصدقائك عبر الإنترنت.

لذلك، ينصح الخبراء بضرورة توخي الحذر التام قبل التفكير في تطبيق هذه التعديلات المعقدة على جهازك الشخصي لتجنب تعطله بالكامل.