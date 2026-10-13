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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لعشاق الألعاب.. بايماكس تطلق نظارة واقع افتراضي وجهاز ستيم ماشين جديد

ألعاب
ألعاب
احمد الشريف

أعلنت شركة "بايماكس" عن خطة طموحة لإسعاد محبي الألعاب الإلكترونية، حيث كشفت عن إطلاق نظارة واقع افتراضي جديدة، إلى جانب جهاز كمبيوتر متطور مخصص للألعاب.

نظارة تنقلك لداخل اللعبة

وبحسب تقرير نشره موقع "جيمنج أون لينكس" التقني، كشفت الشركة رسميًا عن نظارتها الأحدث التي تحمل اسم "كريستال برو".

وهذه النظارة المتطورة توضع على الرأس لتنقلك بالكامل داخل عالم اللعبة، لتشعر وكأنك تعيش الأحداث بنفسك وتتحرك داخلها، بدلاً من مجرد النظر لشاشة التلفزيون العادية. 

وتهدف الشركة من هذا الإصدار الجديد لتقديم صورة شديدة النقاء وتجربة بصرية أكثر راحة لعين المستخدم.

جهاز ألعاب جاهز للتشغيل

ولم تتوقف مفاجات الشركة عند النظارة فقط، بل أعلنت عن تطوير جهاز ألعاب خاص بها يعرف باسم "ستيم ماشين". 

وهذا الابتكار عبارة عن جهاز كمبيوتر قوي بحجم مناسب، تم برمجته وتصميمه خصيصًا لتشغيل ألعاب منصة "ستيم" الشهيرة فور توصيله بالشاشة. 

وتوفر هذه الخطوة الذكية على اللاعبين عناء البحث عن قطع الكمبيوتر المعقدة وتركيبها، أو شراء أجهزة مكتبية ضخمة وباهظة الثمن للاستمتاع بوقتهم.

نهاية معاناة مستخدمي لينكس

وأوضح التقرير أن هذه الأجهزة الجديدة تحمل خبراً سعيداً جداً لمستخدمي نظام "لينكس". 

وببساطة هذا النظام هو برنامج تشغيل أساسي للكمبيوتر يعتبر كبديل لنظام "ويندوز" المعتاد، ولكنه كان يعاني دائماً من ضعف توافق ألعاب وبرامج الواقع الافتراضي معه.

ولكن الشركة المصنعة أكدت أنها ستوفر تحديثات برمجية قوية تنهي هذه المشكلة تماماً. 

وبفضل هذا الدعم الجديد، سيتمكن هؤلاء المستخدمون أخيراً من توصيل نظاراتهم وتشغيل ألعابهم المفضلة بسلاسة تامة ودون أي أعطال فنية مزعجة.

ألعاب بايماكس محبي الألعاب الإلكترونية الألعاب الإلكترونية جيمنج كريستال برو

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