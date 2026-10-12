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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لعشاق الألعاب.. معالج AMD الجديد يتفوق ويقدم أداء مذهلا في الرسوميات

معالج AMD
معالج AMD
احمد الشريف

كشفت أولى المراجعات التقنية عن تفوق واضح لمعالج شركة "إي إم دي" الجديد المخصص لتشغيل الألعاب، والذي يحمل اسم "Ryzen AI Max PRO 495".

قفزة في أداء الألعاب
وبحسب تقرير نشره موقع "فيديو كاردز" التقني، ظهرت أخيراً نتائج الاختبارات العملية لهذا المعالج المنتظر بشغف. 

وأثبتت التجارب أن شريحة الرسوميات المدمجة بداخله، والتي تُعرف باسم "راديون 8065 إس" (Radeon 8065S)، تقدم أداءً أقوى بكثير مقارنة بالجيل السابق للشركة. 

وتعتبر شريحة الرسوميات ببساطة هي الجزء الداخلي المسؤول عن رسم الصور وتحريك الشخصيات داخل اللعبة بسلاسة ووضوح على شاشتك.

تجربة بصرية أسرع وأوضح

وأكد الخبراء بعد تجربة ألعاب مختلفة، أن هذا التطور التقني ليس مجرد أرقام وهمية على الورق، بل سيلاحظ المستخدم العادي فرقاً كبيراً وملحوظاً في سرعة استجابة الألعاب الثقيلة والمعقدة. 

يتيح فهذا المعالج لك تشغيل أحدث الألعاب بجودة بصرية عالية، ودون أي تقطيع مزعج في حركة الصورة. 

ويعني هذا ببساطة أنك لن تضطر لدفع مبالغ طائلة لشراء كارت شاشة خارجي منفصل لتستمتع بوقتك وتعيش أجواء المنافسة.

ذكاء اصطناعي لخدمة اللاعبين

بالإضافة لذلك، يحمل معالج "Ryzen AI Max PRO 495" الجديد قدرات متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذه القدرات عبارة عن برامج ذكية تفهم احتياجات جهازك، وتوجه طاقة الكمبيوتر بالكامل لخدمة اللعبة في أوقات الحركة السريعة. 

وبفضل هذه التقنية المتطورة، تنجح الشركة في توفير جهاز يمنحك أقصى درجات المتعة والسرعة، ويحافظ في نفس الوقت على برودة اللابتوب واستهلاك البطارية لفترات أطول من المعتاد.

معالج AMD Ryzen AI Max Pro 495 Ryzen ai الألعاب أداء الألعاب

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