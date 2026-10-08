وحش الألعاب القادم.. Red Magic 12 Pro يظهر بتصميم مذهل

كشفت شركة Red Magic رسميًا عن التصميم الكامل لهاتف Red Magic 12 Pro المرتقب، وذلك قبل إطلاقه في 15 أكتوبر . وقد عرضت الشركة الهاتف بثلاثة ألوان مستوحاة من الشفافية، مع التركيز على تصميمه الخلفي المسطح وشاشته الكاملة. كما سيركز الهاتف الرائد الجديد بشكل كبير على أداء الألعاب والتحكم في الحرارة.

مواصفات هاتف Red Magic 12 Pro

ينطلق هاتف Red Magic 12 Pro بثلاثة ألوان ساحرة تشمل: الأسود الداكن، الفضي الشفاف، والأزرق؛ محتفظاً بالهوية البصرية الشهيرة للعلامة التجارية من خلال لوحته الخلفية المسطحة. ورغم ذلك، يكمن التغيير الأبرز في هذا الإصدار في وحدة الكاميرا الخلفية المدمجة تماماً بالهيكل؛ حيث تأتي مستوية بالكامل وبدون أي بروز، مما يمنح الهاتف مظهراً انسيابياً وأناقة متناهية.

وتعزيزاً لتجربة العرض الفائقة، تواصل "ريد ماجيك" تقديم شاشتها الكاملة الحقيقية الخالية من أي ثقوب أو نتوءات، مدعومةً بالجيل التاسع والأحدث من تقنية الكاميرا المدمجة أسفل الشاشة. كما نجحت الشركة في تقليص الحواف السوداء المحيطة بالشاشة لتصل إلى 0.96 مم فقط مقارنة بـ 1.25 مم في الجيل السابق، مما يضمن للمستخدم تجربة بصرية غامرة واستثنائية أثناء اللعب ومشاهدة المحتوى.

ولأن الهاتف موجه لعشاق الألعاب في المقام الأول، فقد تم تزويده بنظام تبريد سائل متطور مدعوم بإضاءة RGB المبهرة، حيث يتيح التصميم الخلفي الشفاف رؤية أجزاء من آلية التبريد الداخلي. ويتكامل هذا النظام مع منظومة تبريد هوائي مكثفة، صُممت خصيصاً لضمان استقرار الأداء الفائق ومنع ارتفاع الحرارة حتى أثناء جلسات اللعب الأكثر ضراوة.

قوة أداء المعالج

يعتمد هاتف Red Magic 12 Pro بشكل أساسي على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme من الجيل السادس وأشارت شركة Red Magic سابقًا إلى أن هاتف iPhone 12 Pro+ سيكون أخف وزنًا وأقل سمكًا وأضيق وأكثر انسيابية من سابقه. كما أشارت التسريبات إلى بطارية بسعة 8400 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 120 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 80 واط، على الرغم من أن هذه المواصفات لم تُؤكد رسميًا.

سيتم إطلاق هاتف Red Magic 12 Pro رسميًا في 15 أكتوبر بسعر يصل إلى641 دولارًا أمريكيًا