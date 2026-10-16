هاتف جبار لعشاق الألعاب.. Red Magic 12 Pro+ يأتي بمواصفات تتحدى التوقعات

أعلنت شركة ريد ماجيك Red Magic، رسميا عن إطلاق هاتفها الجديد Red Magic 12 Pro+، الذي يأتي مع مجموعة من الترقيات التقنية التي تستهدف عشاق الألعاب على الهواتف الذكية، أبرزها شاشة بمعدل تحديث يصل إلى 185 هرتز، ونظام تبريد متطور بمروحة نشطة، وبطارية ضخمة تدعم الشحن السريع بقدرة 120 واط.



ويجمع الهاتف الجديد بين الأداء المرتفع وتقنيات العرض المتقدمة، مع الاحتفاظ بمجموعة من المزايا المخصصة للألعاب، من بينها أزرار الكتف الحساسة للمس، ومنفذ سماعات الرأس التقليدي بقياس 3.5 ملم.

مواصفات ومميزات Red Magic 12 Pro+



يأتي هاتف Red Magic 12 Pro+ بشاشة من نوع BOE X11 OLED، يبلغ قياسها 6.85 بوصة، وبدقة 2688 × 1216 بكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 185 هرتز، وحواف فائقة النحافة لا يتجاوز عرضها 0.96 ملم.

وتوفر الشاشة تجربة عرض كاملة دون وجود ثقب للكاميرا الأمامية، التي تأتي مدمجة أسفل الشاشة، ما يمنح المستخدم مساحة عرض أكبر أثناء ممارسة الألعاب ومشاهدة المحتوى.

وتدعم الشاشة معدل استجابة للمس يبلغ 500 هرتز، مع إمكانية الوصول إلى 5000 هرتز في الاستجابة اللحظية، إلى جانب عرض 10-بت للألوان، وسطوع يصل إلى 1900 شمعة على مستوى الشاشة بالكامل، وذروة سطوع محلية تبلغ 5000 شمعة.

هاتف Red Magic 12 Pro+

كما تدعم الشاشة تقنية تعتيم PWM بتردد 2592 هرتز عند مستويات السطوع المنخفضة، وتقنية تعتيم شبيهة بتقنية DC عند مستويات السطوع الأعلى، للمساعدة في الحد من إجهاد العين.

على مستوى الأداء، يعتمد الهاتف على معالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6، إلى جانب شريحتي RedCore R5 المخصصة للألعاب وG1 للتحكم في الشاشة.

ويأتي الجهاز بذاكرة من نوع LPDDR5T تصل سرعتها إلى 10667 ميجابت في الثانية، مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 4.1 Pro.

وتدعم المنظومة التقنية للهاتف تشغيل تقنيتي رفع دقة الصورة وتوليد الإطارات في الوقت نفسه، بدقة تصل إلى 2K ومعدل تحديث يبلغ 185 هرتز، وذلك في الألعاب المتوافقة، بهدف تحسين جودة الرسوميات وسلاسة الحركة.

هاتف Red Magic 12 Pro+

يضم Red Magic 12 Pro+ بطارية كبيرة بسعة 8400 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 120 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 80 واط.

ويدعم الهاتف أيضا تقنية الشحن المباشر أثناء اللعب Bypass Charging، التي تتيح تشغيل الجهاز من مصدر الطاقة مباشرة خلال جلسات اللعب، بما يساعد على تقليل الضغط الحراري الناتج عن شحن البطارية واستخدام الهاتف في الوقت نفسه.

وللحفاظ على درجات الحرارة، زودت ريد ماجيك الهاتف بنظام تبريد ICE، الذي يجمع بين مروحة تبريد نشطة ونظام تبريد سائل، إلى جانب مواد إضافية لتشتيت الحرارة.

وتصل سرعة المروحة المدمجة إلى 25,500 دورة في الدقيقة، مع تصنيف مقاومة للماء IPX8 للمروحة، بينما يحمل الهاتف نفسه تصنيفي IP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء.

يضم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التثبيت البصري للصورة، إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل.

أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 16 ميجابكسل من OmniVision، وموجودة أسفل الشاشة للحفاظ على مساحة العرض الكاملة دون الحاجة إلى ثقب ظاهر.

ويعمل الهاتف بنظام RedMagic OS 12 المستند إلى Android 17، كما يضم مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمجا أسفل الشاشة.

مزايا إضافية لعشاق الألعاب



لم تغفل ريد ماجيك التفاصيل الموجهة للاعبين، إذ زودت الهاتف بأزرار كتف بمعدل استجابة يصل إلى 700 هرتز، إلى جانب مكبرات صوت خطية مزدوجة من طراز 1115E، وثلاثة ميكروفونات، ومحرك اهتزاز خطي بمحور X.

وتشمل خيارات الاتصال Wi-Fi 7 وBluetooth 5.3 وتقنية NFC، بالإضافة إلى منفذ الأشعة تحت الحمراء، ومنفذ USB 3.2 Gen 2، ومقبس سماعات الرأس بقياس 3.5 ملم.

سعر Red Magic 12 Pro+



يتوفر الهاتف في السوق الصينية بثلاثة ألوان شفافة، هي الأسود الداكن والفضي والأزرق الجليدي، مع خيارات متعددة للذاكرة والتخزين، وفق الأسعار التالية:

- بسعة 12 جيجابايت رام و256 جيجابايت تخزين: 6999 يوانا صينيا، أي نحو 1050 دولارا.

- بسعة 16 جيجابايت رام و512 جيجابايت تخزين: 7999 يوانا، أي نحو 1200 دولار.

- بسعة 16 جيجابايت رام و1 تيرابايت تخزين: 8999 يوانا، أي نحو 1350 دولارا.



كما استعرضت الشركة إصدارا محدودا باسم Golden Saga، يأتي بذاكرة وصول عشوائي بسعة 24 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت، مع تصميم تبريد يعتمد على ألياف الكربون المطروقة، ولم تكشف الشركة حتى الآن عن سعر هذا الإصدار أو موعد طرحه الرسمي.