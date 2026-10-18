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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تفاصيل أحدث محمول لـ شاومي العالمية

شاومى
شاومى
أحمد عبد القوى

كشفت شاومي عن سلسلة هواتف Redmi Note 17 الجديدة، وفي مقدمتها هاتف Redmi Note 17 Pro Max 5G، خلال فعالية موسعة شهدت استعراض توجه الشركة في تطوير الهواتف المتوسطة بمواصفات تقترب من الفئات الأعلى.

وتعتمد السلسلة الجديدة على مفهوم «جودة تيتان»، الذي يركز على أربعة محاور رئيسية، تشمل مقاومة المياه، وتحمل السقوط والصدمات، وتحسين أداء البطارية، إلى جانب تطوير خدمات ما بعد البيع.

وأكدت الشركة أن المستخدمين أصبحوا أكثر اهتمامًا بقدرة الهواتف على الاستمرار لفترات أطول، خصوصًا مع ارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة الإصلاح، موضحة أن قرارات الشراء لم تعد تعتمد على الأداء أو التصميم فقط، بل تشمل المتانة وسرعة الشحن وعمر البطارية.

وسلطت شاومي الضوء خلال الفعالية على ارتفاع تكاليف شرائح الذاكرة من نوعي DRAM وNAND، وتأثير ذلك في زيادة أسعار الهواتف الذكية عالميًا، ما يدفع الشركات إلى تقديم قيمة أكبر مقابل السعر من خلال تحسين جودة التصنيع وإطالة العمر الافتراضي للأجهزة.

وتصدّر هاتف Redmi Note 17 Pro Max 5G الطرازات المعروضة، باعتباره الفئة الأعلى في السلسلة، مع التركيز على القوة والتحمل والأداء المتقدم.

وأشارت شاومي إلى أن سلسلة Redmi Note أصبحت خيارًا لأكثر من 500 مليون مستخدم حول العالم، بما يعكس انتشارها الواسع داخل سوق الهواتف الذكية.

عالم شاومى محمول

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