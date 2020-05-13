4000 تطبيق آندرويد يسرب الملايين من كلمات السر وأرقام الهواتف ورسائل المحادثة

كشف تقرير من مؤسسة Comparitech التقنية أن منصة Firebase المملوكة لشركة جوجل ، والمختصة بتطوير التطبيقات واستخدام قواعد بيانات المستخدمين، تقوم بتسريب معلومات حساسة تشمل كلمات السر، وأرقام الهواتف، ورسائل المحادثات، وأنه يمكن إيجاد تلك المعلومات بسهولة عند البحث عنها.





ووفقا لمجلة فوربس فإن البحث الذى قامت مؤسسة Comparitech التقنية، وجد أن مايقرب من 12 ألف تطبيق من أصل 155 ألف تطبيق على متجر تطبيقات جوجل Google Play store ، تقوم بتطويرها منصة Firebase يكشفون بيانات المستخدمين علنا عند البحث عنها، وبعد التدقيق في التطبيقات التى تقوم بتسريب البيانات الحساسة للمستخدمين فعلا وجد أن عدد هذه التطبيقات 4.282 تطبيقا.









وتضمنت المعلومات المسربة التى قامت التطبيقات بكشفها أكثر من 7 مليون عنوان بريد إلكترونى، بالإضافة إلى 7 مليون رسالة أيضا من رسائل المحادثات والدردشة، وعدد 4.4 مليون اسم مستخدم ، وأكثر من مليون كلمة سر، و 5 مليون رقم هاتف.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.5 مليون تطبيق كانوا يستخدمون منصة Firebase عبر Android وiOS في مارس الماضى، وأن هناك أكثر من 24 ألف تطبيق تحتوى على أخطاء في تكوينها مما يجعلها تقوم بتسريب المعلومات، وكل هذه التطبيقات موجودة على متجر جوجل بلاى، ويمكن تحميلها.





واستحوذت جوجل على منصة Firebase في عام 2014 وهى منصة تقوم بتطوير التطبيقات لإضافة عوامل الأمان عليها وكذلك زيادة سرعتها وترقيتها، ويقوم عدد كبير من مطورى التطبيقات باستخدام منصة Firebase مستفيدين من قاعدة البيانات التي تمتلكها المنصة، والتي تمكّن تخزين البيانات بسهولة ومزامنة البيانات بين المستخدمين.





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