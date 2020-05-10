AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

مجموعة من الهاكرز تبيع بيانات 73 مليون عميل لـ 10 شركات على الدارك ويب

الأحد 10/مايو/2020 - 06:03 ص
مجموعة من الهاكرز
مجموعة من الهاكرز تبيع بيانات 73 مليون عميل على ا
Advertisements
ندى على
قامت مجموعة من الهاكرز تدعى ShinyHunters باختراق 10 شركات عالمية وقامت ببيع قاعدة بيانات عملائها على الدارك ويب، حيث يقدر عدد العملاء الذين تم بيع بياناتهم على الشبكة لأكثر من 73 مليون عميل. 

وبحسب موقع ZDNet فإن مجموعة الهاكرز ShinyHunters هى نفسها التى قامت باختراق تطبيق Tokopedia، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في إندونيسيا، الأسبوع الماضي، حيث تم اختراق بيانات العملاء  الشخصية وكلمات المرور الخاصة بهم على الموقع تشمل أكثر من 91 مليون مستخدم.


وسرب الهاكرز 15 مليون سجل لبيانات المستخدمين عبر الإنترنت مجانًا، ولكنهم وضعوا في وقت لاحق قاعدة بيانات الشركة الكاملة التي تضم 91 مليون سجل مستخدم للبيع مقابل 500 دولار أمريكى. 

ومن التطبيقات التى تم اختراقها كان تطبيقZoosk  ووصل عدد اختراق عملائه ل 30 مليون مستخدم،  و تطبيق hatbooks وتم اختراق بيانات 15 مليون مستخدم له، كما تم اختراق أكثر من 6 مستخدم لتطبيق SocialShare. 

وتم بيع مجموع  قواعد البيانات المدرجة لأكثر من 10 تطبيقات لشركات ومنظمات ب  73.2 مليون سجل مستخدم، حيث بلغ سعر بيع البيانات  حوالي 18000 دولار، وفي حين تم بيع كل قاعدة بيانات على حدة، على الدارك ويب.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارثة جديدة لـZoom .. حسابات نصف مليون مستخدم تباع على الدارك ويب

لحماية نفسك.. كيف تحذف حسابك على زووم ZOOM

جوجل تحظر 18 مليون رسالة بريد على Gmail لهذا السبب

هاكرز يخترقون بيانات 23 مليون مستخدما للعبة أطفال شهيرة

تؤمن لك كل خصوصياتك.. تطبيق Viber يضيف خاصية مهمة لمستخدميه

تعرف على أخطر تطبيقات لمكالمات الفيديو

ترشيحاتنا

بسبب المستهترين.. الكويت تدخل في الحظر الكلي بعد ساعات قليلة

هل يقتل ضوء الشمس في الصيف فيروس كورونا؟ طبيب يجيب

بتصديق الرئيس السيسي .. 2.4 مليون من أصحاب المعاشات يصرفون العلاوات الخمسة فى هذا الموعد

محمود حافظ: بيتر ميمي يخرج أفضل ما لدينا

جونسون يرفع شعارا جديدا لمواجهة كورونا.. ويخاطر بوفاة 100 ألف في بريطانيا

أحمد موسى يروي قصة الإرهابي عمر رفاعى صديق عشماوي في مسلسل الاختيار .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صرخة طفل تهز الشارع البريطاني وتحول 3 ضباط للتحقيق.. فيديو

كلب يتبنى 60 قطة صغيرة.. صور

قصة حقيقية .. شاب مصري دارت حوله أحداث مسلسل النهاية.. والمؤلف: صدفة غريبة