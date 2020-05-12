للتسهيل على المستخدمين.. جوجل تقوم بفلترة تطبيقات Google Play في فئات متخصصة

تقوم شركة جوجل بإجراء تغييرات على متجر التطبيقات الخاص بها Google Play Store ، ولذلك لمساعدة المستخدمين على اختيار التطبيقات المناسبة لهم ، والتسهيل عليهم في ظل الكم الهائل من التطبيقات.





وبحسب موقع 9to5Google فإن التغييرات التى تجريها جوجل على متجر التطبيقات هى عبارة عن وضع التطبيقات في نطاقات وفئات محددة مثل التطبيقات المضافة حديثا، أو التطبيقات الحاصلة على تقييم معين، مما يتيح فرصة أكبر للمستخدمين بإيجاد التطبيقات التى يريدونها بسهولة.









وسيتم وضع التطبيقات في فئات محددة مثل التطبيقات المجانية في فئة، وكذلك التطبيقات التى تلزم اشتراكا في فئة أخرى، وتطبيقات للأطفال، وفئة أخرى لتطبيقات الموسيقى، وتطبيقات تحرير الصور والفيديو وغيرها من الفئات الأخرى.





ويعتبر التقييم الأهم لفئات التطبيقات هو وضعها وفقا لتقييمها حيث سيتم وضع التطبيقات المقيمة ب 5 نجوم و أخرى ب 4 نجوم وكذلك الحاصلة على 5.4 وهكذا.





وتأتى التغييرات التى تقوم بها شركة جوجل على متجر جوجل بلاى ضمن تغييرات كبيرة قامت بها مؤخرا حيث حذفت مئات التطبيقات الخبيثة وكذلك التطبيقات المزيفة المتعلقة بفيروس كورونا، والتى تقدم شائعات وأخبار كاذبة كما تقوم باختراق الهواتف التى تستخدمها.



