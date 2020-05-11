صاحب الإنجازات الكبرى في جوجل يترك الشركة لأسباب عسكرية.. تعرف على القصة

ترك إريك شميدت Eric Schmidt، المدير التنفيذى السابق لشركة جوجل، الشركة بعد 19 عاما قاد خلالها تحول جوجل من مجرد شركة ناشئة في وادي السليكون بالولايات المتحدة الأمريكية إلى عملاق عالمي في عالم شركات الإنترنت.





وعين شميدت مديرا تنفيذيا لشركة جوجل في عام 2001 حتى عام 2011 ، وترك منصبه نهائيا كمستشار تقني في الشركة في فبراير الماضى، ولكن لم يتم الإعلان عن تنحيه منذ هذه الفترة إلى أن صرح مصدر مقرب منه، أمس لموقع CNET التقنى.









وأثار الخروج الهادئ لشميدت من شركة جوجل، تساؤلات عديدة، حيث أن شميدت بعد ترك منصبه كمدير تنفذى لشركة جوجل في عام 2011، شغل منصب الرئيس التنفيذى لشركة Alphabet المالكة لشركة جوجل، وفي ديسمبر أعلن عزمه عدم تولى أى منصب تنفيذى والبقاء في الشركة كمستشار تقنى مع الاحتفاظ بمقعد في مجلس الإدارة.





ويمثل خروج شميدت من جوجل مرحلة أخرى في تطور جوجل، حيث أن شميت أو جوجل لم يعلنا بشكل رسمى سبب خروجه، ولكن من المحتمل أن تكون علاقات شميدت مع شركة جوجل قد تداخلت في عمله مع أدوار أخرى، بما في ذلك مبادرات المؤسسة العسكرية الأميركية مثل رئاسة مجلس الإبداع الدفاعي ولجنة الأمن القومي للذكاء الاصطناعي.





كما عين شميدت مؤخرا رئيسا للجنة لتحديث البنية التحتية والسياسات التكنولوجية في نيويورك، قبل فترة تفشى فيروس كورونا وحتى الآن.

ووجه العديد من المنتقدين تساؤلات وشكوك عديدة ربما تؤثر على قراراته بسبب علاقته بشركة جوجل وإثراء موقف الشركة وتأثيره على الجانب العسكري من ناحية، والتدخل في مجال خصوصية جوجل من الناحية العسكرية من جهة أخرى.





جدير بالذكر أنه رغم مغادرة شميدت جوجل، فإنه لا يزال مرتبطا ماليا بها، حيث يمتلك أسهم في الشركة بحوالي 5.3 مليار دولار.



