جوجل تطلق ميزة جديدة لمستخدمي تطبيق Messages.. تفاصيل

تنافس شركة جوجل الأمريكية عبر تطبيق الرسائل الجديد عملاق التواصل الاجتماعى فيسبوك، حيث أن Google Messages مناسب لكل هواتف أندرويد ويشبه التطبيق الرسمي لرسائل SMS وMMS.





للأصدقاء، حتى أصبح تطبيق Google Messages يتخطى مليار تحميل من قبل المتسخدمين على متجر التطبيقات جوجل بلاى . وتعلق جوجل Google آمالًا كبيرة علي تطبيق الرسائل الخاص بها، فيمكن من خلاله إرسال صور GIF و رموز تعبيرية وملصقات وفيديوهات





وبحسب ما ذكره موقع Android Police فإن شركة جوجل تختبر خاصية جديدة فى الإصدار التجريبي من Google Messages، الذي يسمح للمستخدمين بإضافة الصور و إرسالها مباشرة عبر التطبيق فى نفس الوقت.





وقامت جوجل بزيادة عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في الرسالة من 160 إلى 8000 حرف، بالإضافة إلى مشاركة الملفات كبيرة الحجم من خلال تقنية RCS، التى تتيح إرسال الصور عالية الدقة ومقاطع الفيديو.





وبدأت شركات الطيران الأمريكية فى تنفيذ مبادرة (Cross Carrier Messaging (CCMI، التي تخطط لإضافة ميزات جديدة تسمح للمستخدمين بدفع التذاكر والتواصل مع الشركات باستخدام خدمة (RCS).