AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بسبب كورونا .. جوجل تتخلى عن مدينة المستقبل الكندية

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:31 م
جوجل تتخلى عن مدينة
جوجل تتخلى عن مدينة المستقبل الكندية
Advertisements
ندى على
جاء الاضطراب الاقتصادى الذى يشهده العالم الآن، بسبب فيروس كورونا ليقضى على آمال "مدينة المستقبل" city of tomorrow، والتى كانت لتصبح أكبر مدينة ذكية في كندا. 


وقالت شركة Sidewalk Labs التابعة لشركة جوجل في بيان لها أمس، إنه أصبح من الصعب جدا تنفيذ المشروع الذي تبلغ مساحته 12 فدانًا من دون التضحية بأجزاء أساسية من الخطة التي قامت الشركة بتطويرها جنبًا إلى جنب مع شركة Waterfront Toronto  وهى الهيئة المشرفة على تطوير الموقع لبناء مدينة ذكية ومستدامة في مدينة تورونتو الكندية.


وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن مشروع المدينة الذكية التى تتبنى أساليب ومعايير بيئية مستدامة ومعتمدة على أحدث التكنولوجيا في البناء والتصميم تمت مهاجمتها من عدد كبير من المواطنين بوصفها أنها مشروعا خاسرا منذ البداية، وأن عدم اكتمالها يمثل فشلا للمراقبة في النظام الرأسمالى. 

وأشار كثيرون من منتقدي فكرة المدينة  إلى أن معارضة المشروع وقدرته على البقاء متضائلة ليس بسبب فيروس كورونا، ولكن بسبب أن الكنديين لن يسمحوا بمثل هذا المشروع الذى يرسخ للمراقبة. 

ويستخدم المشروع أجهزة الاستشعار في كل حركة للسكان لتحسين كل شيء وأيضاعن طريق استخدام الروبوتات، للتخلص من القمامة وأداء عدد كبير من الخدمات السكسنة والمعيشية الأخرى. 

وأدان المنتقدون هذه المحاولة باعتبارها محاولة لتوسيع ما ب " عين جوجل التى ترى كل شئ " وتحويلها من على شبكة الإنترنت إلى عالم الواقع وهناك مخاوف بشأن ملكية البيانات، وإنتهاك للخصوصية التي سيقوم مصمموالمشروع بجمعها.

وأدت كل هذه الأسباب في النهاية إلى تقليص المساحة المطلوبة للموقع بشدة من 190 فدانا إلى قطعة أرض مساحتها 12 فدانا الأمر الذى سيرغم الشركة على التخلي عن العديد من طموحاتها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

10 مواقع جديدة لتجمعات تنموية بوسط سيناء ..تعرف عليها

لتسهيل طلب الديلفري أثناء العزل المنزلى.. تحديث جديد من خرائط جوجل

جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة: تسليم ألف شقة خلال 15 يوما

مميزات جديدة لتطبيق عدسة جوجل Google Lens .. تعرف عليها

أخبار العلوم والتكنولوجيا .. فيسبوك: مد فترة عمل الموظفين من المنزل لنهاية عام 2020.. خلل يصيب إنستجرام

ترشيحاتنا

بقوة .. طارق حامد يُسقط رامز ومساعده فى حوض المياه | شاهد

عمره 62 سنة ويعمل بالكويت منذ 20 عاما ..التفاصيل الكاملة لوفاة أول طبيب مصري بالخارج بسبب كورونا

بعد عقد قرانها على نجم إنبي.. شاهد أجرأ إطلالات الإعلامية شيما صابر

الصحة: تعديل السلوك كلمة السر للسيطرة على فيروس كورونا

خيانة عهد يجتاح جوجل بسبب مشهد يسرا

مجدي عبد الغني: أزمة تفويت ثنائي الزمالك زى إيد مارادونا فى المونديال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس سوداء.. حلا شيحة برفقة أحمد حاتم والجمهور: منك لله

توزيع المعدات الطبية بمركبات ذاتية القيادة من هواوى فى الإمارات .. صور

طريقة صناعة الكمامة في المنزل بخطوات بسيطة