مميزات جديدة لتطبيق عدسة جوجل Google Lens .. تعرف عليها

قامت شركة جوجل الأمريكية بإضافة مميزات جديدة لخدمة تطبيقها Google Lens، والتى تسمح للمستخدمين بالمسح الضوئي scan للنصوص و المستندات ‏و تنفيذ المهام بشكل أسرع، باستخدام كاميرات الهواتف الذكية.





وأوضحت جوجل أن تطبيق Google Lens يسمح للمستخدمين بنسخ النصوص من الكتب والأوراق عبر الهاتف، ونقلها إلى الكمبيوتر copy to computer.





ولذلك نقدم أربع مميزات لا تعرفها عن تطبيق عدسة جوجل Google Lens :





1- عمل مسح ضوئي للنصوص Text وترجمتها

يمكن لتطبيق عدسة جوجل Lens مساعدة الأشخاص في ترجمة الكلمات إلى لغات عديدة عند توجية الكاميرا إليها، بالإضافة إلى تعلم كيفية نطقها أيضًا، من خلال تحديد النص والضغط اعلى ستماع Listen لقراءة الكلمة أو العبارة بصوت واضح.





2- نسخ النصوص من الورق إلى الكمبيوتر

يوفر تطبيق Google Lens ميزة جديدة تقوم بنسخ ولصق الموضوعات والعبارات بسرعة من الورق والمستندات لتوفير الوقت عبر تحديد النص واختيار نسخ إلى الكمبيوتر، ويعد هذا أسهل شئ لنسخ الكلمات المكتوبة بخط اليد وإرسالها دون الحاجة إلى إعادة كتابتها مرة أخرى.





3- استكشاف الأماكن و عرض معلومات عنها

يساعد التطبيق في البحث عن الأشياء عبر الصور، حيث يمكن تحديد الشوارع والمطاعم و المحلات ومعرفة معلومات عنها، بالإضافة الى عرض تقييم للمكان وساعات العمل والحقائق تاريخية للمشاهد السياحية.





4ـ تعلم كلمات جديدة

في بعض الاوقات نواجه كلمات لا نعرفها حتى لو كانت باللغة العربية، ويتيح التطبيق الآن اكتشاف المفاهيم التي لا يفهمها المستخدمين عبر نتائج بحث جوجل Google، ويمكن تحديد الكلمات لمعرفة المعلومات عنها مثل ما هي موجات الجاذبية؟ سوف يعرض Lens نتائج البحث لتوضيح معناها.





وتتوفر المميزات الجديدة لتطبيق Lens لجميع الهواتف التى تعمل بنظام تشغيل أندرويد.