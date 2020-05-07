جوجل تكشف موعد إطلاق الإصدار التجريبي Android 11.. فيديو

أعلنت شركة جوجل ، من خلال مقطع فيديو دعائي قصير عبر الحساب الرسمي لفريق مطوري أندرويد على موقع يوتيوب YouTube، عن موعد الحدث القادم الذي سيبث على شبكة اليوتيوب في 3 يونيو القادم لإطلاق الإصدار التجريبي من Android 11.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تسببت أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19، في إلغاء العديد من الأحداث العالمية السنوية لكبرى الشركات التكنولوجية، ومن بينها جوجل، حيث تطلق شركة عملاق البحث في كل عام حدثها السنوي للمطوريين I/O، خلال 12 و13 و 14 مايو من كل عام، ولكن أجبرت على إلغاء الحدث هذا العام بسبب فيروس كورونا.





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ولقد حددت جوجل يوم 3 من يونيو لإطلاق الإصدار التجريبي من نظام تشغيل Android 11 في حدث مستقل يبث على شبكة اليوتيوب، كما نشرت جوجل مقطع فيديو تشويقي للإعلان عن هذا الحدث.





وستبدأ جوجل الحدث القادم افتراضيا، في 3 من يونيو، في الساعة 8 صباحًا بتوقيت المحيط الهادي، وسيحاكي حدث Google I/O إلا أنه يبث على شبكة الإنترنت، حيث سيتم الإعلان عن الإصدار التجريبي من Android 11 وتفاصيل مميزات وتحديثات هذا الإصدار، ومن المرتقب أن تقدم عملاق البحث إعلانات أخرى خلال الحدث.





ومن المتوقع أن تتلقى جوجل أسئلة المطوريين عبر تغريدات على #AskAndroid في حساب مطورو نظام التشغيل Android Developers ومن ثم الرد عليها في حدث Android 11 Beta.





وتشير التوقعات إلى أن جوجل قد نشرت مقطع الفيديو التشويقي عن طريق الخطأ، حيث تم إزالة الفيديو من اليوتيوب وصفحة المطوريين، خاصة وأن لا تجلب نسخة معاينة المطورين الرابعة لنظام Android 11 أي ميزات جديدة، لذا نترقب هذا الحدث في بداية الشهر المقبل لنتعرف على خطط عملاق البحث القادمة لنظام التشغيل.