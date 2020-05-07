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إيطاليا ترفع قيود الحظر تدريجيًا.. والمواطنون بالشوارع لأول مرة منذ شهرين..فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 11:02 ص
كورونا
كورونا
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آيات أحمد
قال نعمان طرشة، الكاتب الصحفى، إن هناك حالة من الترقب من المواطنين بإيطاليا نتيجة لتخفيف القيود الخاصة للحظر للوقاية من فيروس كورونا، لافتًا إلى انه لأول مرة يخرج المواطنون بعد شهرين من الحظر الصحى، وتوجد قيود الآن ولكنها مخففة.

وأضاف الكاتب الصحفى فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" تقديم الإعلامية خلود زهران، المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن اجراءات تطبيق التباعد الاجتماعى والحذر الشديد يتم للحلو دون وجود موجة جديدة لفيروس كورونا فى البلاد مرة أخرى.

وأكد أن هناك حالة من السيطرة الحكومية على وسائل النقل والمترو، والمواصلات، مشيرًا إلى أن  الخروج يكون بتصريح للعمل او زيارة الأهل فقط.

ونوه إلى أن نتائج الحالة الجديدة ستظهر فى النسب والاعداد والعدلات خلال 15 يومًا القادمين، لذلك على الجميع الحظر الشديد والانتظار.

وأوضح أن هناك حالة كارثية بما يتعلق بالاقتصاد فى ايطاليا واوروبا كلها، مؤكدًا أنه هناك توقع ان ترتفع نسب البطالة إلى 9% خلال  السنة القادمة والركود وانخفاض الناتج المحلى لمنطقة اليورو. 
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