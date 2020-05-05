AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

نسخة حديثة.. هواوي تطلق هاتفا جديدا بخدمات جوجل

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:59 ص
هواوى تطلق هاتف جديد
هواوى تطلق هاتف جديد بخدمات جوجل
Advertisements
ندى على
كشفت تسريبات أن شركة هواوى تعمل على إطلاق نسخة جديدة من هاتف هواوى P30 Pro  يحتوى على خدمات جوجل، ومن المحتمل أن تقوم بتسميته P30 Pro New Edition أى هاتف P30 Pro النسخة الجديدة. 

وذكر موقع Pocket-lint أنه تم رؤية حملة إعلانية على موقع هواوى الرسمى في ألمانيا وبالتعاون مع شركتين اتصالات ألمانيتين، تكشف أن الشركة على وشك إطلاق هاتف جديد وهو عبارة عن نسخة محدثة من هاتف P30 Pro . 

ويوضح الإعلان الترويجى أن الهاتف الجديد يظهر ضمن عرض موجود على بعض الهواتف في الفترة 15 مايو إلى 4 يونيو مما يعنى بحسب الموقع أن الهاتف سيتم إطلاقه خلال الأسابيع القليلة القادمة. 

ويعتبر الهاتف الجديد المسمى P30 Pro New Edition هو هاتف بنسخة حديثة يحتوى على خدمات جوجل، مما يعنى أن الشركة تريد جذب عملائها مرة أخرى بطريقة أقوى بعد أن تم حرمان هواتفها من الحصول على خدمات وتطبيقات جوجل وذلك بعد أن وضعتها الحكومة الأمريكية على القائمة السوداء للتعاون التجارى، مما أفقد هواتفها القدرة على المنافسة. 

وهذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها شركة هواوى إصدار جديد من هاتف موجود في أوروبا، حيث  تم إطلاق الإصدار الجديد P30 Lite في النصف الثاني من عام 2019، وسمح للشركة بتقديم هاتف تم تحديثه مع تثبيت خدمات Google Play عبر توفير هاتف مزود بذاكرة وصول عشوائي رام  إضافية والمزيد من وحدات التخزين.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لماذا لا يمكنك تحميل أو نقل تطبيقات جوجل على هواتف هواوي؟.. الشركة تجيب

أفضل هواتف هواوى في 2020 .. تعرف عليها.. صور

رغم الحظر المفروض عليها.. هواوي تطلق قريبا جيلا جديدا من الهواتف

هواوي تطلق أندرويد 10 لعدد من هواتفها حول العالم

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تطبيق شهير يرصد كورونا.. آبل تطلق تحديث iOS 13.4

بعد طرحها متجر AppGallery.. هواوي تقترح على جوجل حلا جديدا

ترشيحاتنا

شابة تحقن نفسها للمرة العشرين لتصبح صاحبة أكبر شفة بالعالم .. شاهد

ضعي قطعة من الصابون تحت ملاءتك قبل النوم وشاهدى ماذا يحدث

طبيب فرنسي يوضح الوقت الذي بدأ فيه ظهور فيروس كورونا

فى عيد ميلادها .. 10 صور تكشف أناقة أديل بعد خسارة وزنها

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر المنقوع؟.. تعرف على 15 فائدة

بروتين في الدم يتنبأ بخطورة حالة المصاب بـ كورونا

AdvertisementS

متحدث الوزراء يزف خبرا سارا للمواطنين بشأن الحظر في عيد الفطر

وصول 290 مصريا من العالقين في أمريكا إلى مدينة مرسى علم

مصادر تكشف لـ صدى البلد موعد تجديد حظر التجول ومدته

خصم 1% من رواتب الموظفين.. تعرف على الفئات المطبق عليهم مشروع قانون الحكومة بشأن كورونا

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر المنقوع؟.. تعرف على 15 فائدة

من هو العقل المدبر لعملية الانقلاب في قطر؟ صحيفة تركية تجيب

رئيس مكافحة كورونا: راهنا على الشعب وخسرنا.. ويوجه تحذيرات شديدة قبل العيد.. فيديو

أخبار الفن.. وفاة الفنانة الشابة ماهي نور.. تامر حسني يودع فتاة الألتراس بكلمات مؤثرة

الحكومة تزف خبرا سارا بشأن الحظر في عيد الفطر.. ومعيط يحسم حقيقة صحة ارتفاع أسعار البنزين والسولار

ثلاثة أيام لا يقرب أحد جثته.. الإفتاء توضح سبب عداوة أبو لهب للنبي والمرض الذي مات به

ربنا يفك سحرك وترجعي لبيت ربنا.. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه لها رسالة بعد زواجها من العوضي

شاهد.. عصابة مراهقين يسحلون فتاة بعنف ويسرقوها داخل ترام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. بوجاتي شيرون باور سبورت نسخة فيلم حرب النجوم .. صور

فى عيد ميلادها .. 10 صور تكشف أناقة أديل بعد خسارة وزنها

بإطلالة مبهجة.. بوسي شلبي تتألق فى أحدث ظهور