نسخة حديثة.. هواوي تطلق هاتفا جديدا بخدمات جوجل

كشفت تسريبات أن شركة هواوى تعمل على إطلاق نسخة جديدة من هاتف هواوى P30 Pro يحتوى على خدمات جوجل، ومن المحتمل أن تقوم بتسميته P30 Pro New Edition أى هاتف P30 Pro النسخة الجديدة.





وذكر موقع Pocket-lint أنه تم رؤية حملة إعلانية على موقع هواوى الرسمى في ألمانيا وبالتعاون مع شركتين اتصالات ألمانيتين، تكشف أن الشركة على وشك إطلاق هاتف جديد وهو عبارة عن نسخة محدثة من هاتف P30 Pro .





ويوضح الإعلان الترويجى أن الهاتف الجديد يظهر ضمن عرض موجود على بعض الهواتف في الفترة 15 مايو إلى 4 يونيو مما يعنى بحسب الموقع أن الهاتف سيتم إطلاقه خلال الأسابيع القليلة القادمة.





ويعتبر الهاتف الجديد المسمى P30 Pro New Edition هو هاتف بنسخة حديثة يحتوى على خدمات جوجل، مما يعنى أن الشركة تريد جذب عملائها مرة أخرى بطريقة أقوى بعد أن تم حرمان هواتفها من الحصول على خدمات وتطبيقات جوجل وذلك بعد أن وضعتها الحكومة الأمريكية على القائمة السوداء للتعاون التجارى، مما أفقد هواتفها القدرة على المنافسة.





وهذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها شركة هواوى إصدار جديد من هاتف موجود في أوروبا، حيث تم إطلاق الإصدار الجديد P30 Lite في النصف الثاني من عام 2019، وسمح للشركة بتقديم هاتف تم تحديثه مع تثبيت خدمات Google Play عبر توفير هاتف مزود بذاكرة وصول عشوائي رام إضافية والمزيد من وحدات التخزين.



