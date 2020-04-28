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تكنولوجيا

مؤسس هواوي: نظام تشغيل الهواتف لا يحتاج 300 عام للمنافسة مع أندرويد أو iOS

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:00 م
نظام تشغيل الهواتف
نظام تشغيل الهواتف لا يحتاج 300 عام للمنافسة مع أندرويد أو i
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ندى على
صرح رين تشنج، مؤسس شركة هواوى الصينية، بأن نظام التشغيل لأجهزة هواوي Harmony OS لا يعد منافسا لأنظمة تشغيل أندرويد التي تصنعها جوجل، ولا أنظمة  iOS  من شركة آبل. 

وأضاف تشنج لصحيفة South China Morning Post الصينية، أن نظام تشغيل  HarmonyOS كان بالأساس حلا بديلا بسبب الحظر التجارى الأمريكي للشركة، وأن نظام HarmonyOS لكى يتفوق على أندرويد و iOS سيحتاج لفترة كبيرة، ولكن ليس أكثر من 300 عام. 


ووفق الصحيفة فإن رين تشنج كان يسخر من الوضع القائم بسبب وضع شركة هواوى على القائمة السوداء للتعاون التجارى من قبل الحكومة الأمريكية، والتى اضطرتها لتصنيع نظام تشغيل خاص بأجهزتها، كما يسخر من فكرة استحالة منافسة أنظمة تشغيل هواوى لأندرويد و iOS. 

ونظام تشغيل HarmonyOS هو نظام تشغيل لأنظمة هواوى مصمم لكل شيء، من الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، والساعات الذكية، وأجهزة التلفزيون، والسماعات الذكية إلى أجهزة إنترنت الأشياء والأجهزة القابلة للارتداء، وحتي يمكن تشغيله علي أنظمة السيارة.

وكان "تشنج"، ذكر أن هواوى ستستمر في استخدام المكونات الأمريكية في هواتفها في وقت آخر، وأن الشركة قد قامت بشراء مكونات للهواتف الجديدة بقيمة 18.7 مليار دولار من الولايات المتحدة في العام الماضي، وهي زيادة كبيرة مقارنة بنحو شراء مكونات ب 11 مليار دولار في السابق.


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